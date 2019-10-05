¿Quién es Cristóbal López, el cardenal paraguayo apartatado por supuesta agresión sexual?

Entre los nuevos cardenales, se encontraban en octubre de 2019 expertos del diálogo con el islam y religiosos a la escucha de los migrantes; también figuran otro español, un guatemalteco y un cubano, quienes recibiron su birreta púrpura cardenalicia. El español (nacionalizado paraguayo), monseñor Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat desde 2017, consideró por su parte su nombramiento como un “impulso” para las comunidades católicas del Norte de África, “casi invisibles”.

A los 32 años, en 1984, López pidió ir a misiones y fue destinado a Paraguay, donde pasó 18 años. Fue provincial de los salesianos del Paraguay de 1994 al 2000.

Durante su estancia fue nombrado presidente de la Conferencia de Religiosos y fundó la Asociación de Comunicadores Católicos de Paraguay. También fue miembro del consejo asesor del Ministerio de Educación.

Ahora toda esa trayectoria lo pone en la lista de posibles sucesores de Francisco, el actual papa.

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López no está solo entre los nuevos cardenales. La mitad de los nuevos cardenales tienen perfil de “misioneros”, revela uno de ellos, monseñor Miguel Ángel Ayuso Guixot, un discreto español de 67 años, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. Oriundo de Sevilla, este religioso estuvo en misión en Egipto y Sudán y es un gran especialista del islam.

De un total de 225 cardenales, el sábado fueron 128 -de menos de 80 años- los que podrán votar en un futuro cónclave. Entre estos electores, más de 52% fueron elegidos directamente por Francisco, un tercio por Benedicto XVI, y el 14% por Juan Pablo II.

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También fue nombrado cardenal el guatemalteco monseñor Álvaro Ramazzini, de 72 años, arzobispo de la diócesis de Huehuetenango en Guatemala. Desde hace décadas, es un firme protector de los más desfavorecidos, los migrantes y los indígenas, así como un defensor de las causas medioambientales. Otro latinoamericano pasará a formar parte del “purpurado”: el cubano monseñor Juan de la Caridad García Rodríguez, arzobispo de San Cristóbal de La Habana.

Para estos nombramientos, el pontífice argentino ha intentado de nuevo que todos los continentes estén presentes. De Asia viene el arzobispo de Yakarta (Indonesia) Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, y de África, el arzobispo de Kinshasa, Fridolin Ambongo Besungu. Como representantes de Europa figura el arzobispo de Luxemburgo Jean-Claude Höllerich, de 61 años, presidente de la Comisión de Episcopados de la Unión Europea. “El papa suele escoger países pobres y Luxemburgo no forma parte de esta categoría” , dijo el religioso, expresando la sorpresa de esta decisión.

El más joven de los nuevos cardenales es monseñor José Tolentino Medonça, un portugués de 53 años, con un perfil atípico puesto que es archivero y bibliotecario de la Santa Iglesia Romana.

Suspendido por el Vaticano

El cardenal español nacionalizado paraguayo, Cristóbal López Romero, también arzobispo de Rabat, afronta denuncias por presunta agresión sexual. El Vaticano lo apartó del cargo. El líder religioso niega haber cometido “cualquier abuso”.

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Al menos cinco mujeres acusaron al cardenal español paraguayo Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat, de agresión sexual, según fuentes cercanas al caso y testimonios de las víctimas obtenidos por la AFP.