Campaña “Un regalo de Navidad”: organizan segunda jornada de captación de donantes de médula ósea

El evento, que se hará en su segunda edición, busca crear conciencia y lograr que la ciudadanía se sume a la noble decisión de convertirse en donante y así ayudar a salvar vidas.

El inicio está previsto para las 9:00 y se extenderá hasta las 18:00 en Paseo La Galería, tercer nivel, ubicado en Avda. Santa Teresa 1.827, Asunción.

Durante la actividad se buscará la tipificación de los posibles donantes a través de un estudio de compatibilidad que se hace con un hisopado de la mucosa de la boca.

No es necesario estar en ayunas o no haber tomado alcohol. No es un análisis de sangre y tampoco se realiza la donación durante la campaña. Solo el estudio de compatibilidad.

El trasplante de médula ósea es un procedimiento relativamente nuevo en Paraguay. Los antecedentes se remontan a febrero de 2017, cuando con una cooperación entre la Clínica Universitaria de Leipzig, Alemania, y nuestro país a través del Instituto de Previsión Social (IPS), se iniciaron contactos para el traspaso de conocimiento y experiencia práctica en el tratamiento de leucemia.

Gracias a esto apoyo, la Dra. Alana Von Glasenapp y el Dr. Cristóbal Frutos, del IPS, fueron a Alemania 6 meses a especializarse en el Trasplante de Médula Ósea alogénico (médula de donante), además de obtener conocimiento y experiencia práctica en el tratamiento de leucemia.

Luego, vinieron a implementar eso en Paraguay y el servicio de trasplante de médula ósea alogénica (con donante) fue reactivado en el Instituto de Previsión Social (IPS) y en julio de 2018 se realizó la primera intervención quirúrgica.

Dicho servicio lleva 35 trasplantes en total realizados en dos años, de los cuales 11 fueron alogénicos y el número 12 se inició este sábado 14 de diciembre.