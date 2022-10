Presidente anuncia medidas económicas ante la crisis por coronavirus

El presidente Mario Abdo Benítez ofreció una conferencia de prensa en horas de la siesta para informar sobre algunas medidas que se van a tomar con el objetivo de evitar que la pandemia del coronavirus genere un impacto muy negativo en la economía local.

En un primer momento, agradeció a la ciudadanía y a las autoridades por acatar la medida de suspender todas las actividades públicas y privadas, que signifiquen aglomeración masiva de personas, por el plazo de 15 días.

En ese contexto, el mandatario nacional, Mario Abdo Benítez, aseguró que como apoyo prioritario al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social se ha aprobado la compra de equipamientos e insumos por un monto de G. 530.000 millones.

“Esto va a ser seguramente dentro de un cronograma establecido por el Ministerio de Salud Pública. También hemos aprobado líneas de contratación para personal de blanco, 2.700 nuevos vínculos, eso hace a un total prácticamente de 3.800 vínculos nuevos, porque ya habíamos aprobado 1.100 para la epidemia del dengue que estuvimos enfrentando y seguimos enfrentando”, detalló.

Agregó que en el área social harán una trasferencia monetaria adicional al programa Tekoporã, que no estaba prevista este año, para poder ayudar a 176.000 familias para el mes de abril. “En el mes de marzo ya se está haciendo, lo que vamos a hacer es una trasferencia adicional. Se ha aprobado un anticipo para los adultos mayores, estas medidas, ambas medidas, van a impactar alrededor de G. 150.000 millones en los próximos meses”, acotó.

Dijo además que en materia tributaria se permitirá el fraccionamiento sin intereses en hasta cinco cuotas en Impuesto a la Renta Personal (IRP) y así también la exoneración de las multas en todos los impuestos hasta el mes de junio. “Esto es para dar una flexibilidad”, indicó.

Añadió que en el campo monetario y financiero, el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso la reducción de la tasa de interés de política monetaria del 4% al 3,75%, así como la disminución temporal del encaje legal para el refinanciamiento de todos los sectores económicos.

Posteriormente, sostuvo que en el campo productivo las instituciones financieras públicas establecerán medidas de apoyo temporales: por ejemplo en el caso del Banco Nacional de Fomento (BNF), se pondrá a disposición una línea especial de capital operativo para el sector productivo por un monto total de G. 100.000 millones.

Así también, la Agencia Financiera de Desarrollo dispone de un producto financiero para la reconversión de operaciones del sector productivo, comercial y de servicios por G. 400.000 millones. A su vez el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) también ofrece una posibilidad de refinanciamiento y renovación para pequeños productores.

En el sector comercial, el Ejecutivo propone la reducción de arancel a la importación de bienes de capital, así como precios referenciales y el monitoreo constante de insumos en el ámbito de la salud. También ofrecerá licencia previa para exportación de productos estratégicos del ámbito de salud y facilitará el comercio electrónico con énfasis en el sector de servicios.

Señaló también que el Equipo Económico Nacional (EEN) dispuso priorizar obras de infraestructura vinculadas a la salud pública, fortalecer las Unidades de Atención Primaria, para lo cual se utilizarán fondos del Banco Mundial por la suma de US$ 115 millones y con BID, de US$ 45 millones. Finalmente, anunció que el equipo dispuso acelerar los procesos de las obras de infraestructura financiadas con Bonos Soberanos por unos US$ 90 millones.

Crecimiento del PIB se mantendrá en 4,1%

Por su parte, el viceministro de Economía, Humberto Colmán, añadió que van a pedir la colaboración del Poder Legislativo para la aprobación del mencionado préstamo para el sistema de salud, por parte del Banco Mundial. Aseguró que dicha solicitud ya se encuentra en el Congreso por valor de US$ 115 millones.

“Sumaríamos un nuevo pedido que estaríamos remitiendo en las próximas horas, también un préstamo con el Banco Interamericano de US$ 35 millones. Estamos hablando entonces de un total de U$S 150 millones en préstamos de organismos multilaterales para fortalecer sobre todo el sistema de atención primaria en el área de la salud de manera a contribuir la lucha contra esta pandemia”, añadió.

En otro momento, señaló que la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) seguirá al orden de 4,1% y no se verá afectado por la difícil situación económica generada con el Covid-19, solo gracias a que la producción agropecuaria tuvo una producción en alza. “Esta proyección ya estaba sujeta a ciertos eventos, tanto a la alza como la baja”, acotó ante la consulta de la prensa.

Por su parte, José Cantero, director del Banco Central del Paraguay, destacó que estuvieron viendo medidas tomadas por los bancos y ministerios de haciendas de los países de la región pero por el momento Paraguay sería el primero en adoptar decisiones importantes para contener cualquier efecto de la pandemia en contra de la economía nacional.

Consultado sobre si ya hay un estimativo de cuánto le costará al país el ingreso del covid-19, estimó que, en principio, serían G. 530 mil millones, que son los mencionados para insumos y medicamentos. No obstante, acotó que cada semana irán evaluando el avance de la enfermedad y notificando otras medidas paliativas.

Asimismo, la ministra de Industria y Comercio, Liz Crámer, explicó que la licencia previa de importación impedirá evitar la “reexportación”. “Si han venido a Paraguay, se deben vender en Paraguay”, precisó. También resaltó que casi todas las maquiladoras han informado que varios cargamentos de materia prima proveniente de China están con retraso debido a la situación.

Finalmente, el viceministro Colmán resaltó que, en principio, el Presupuesto General de la Nación (PGN) no tendrá que ser aumentado pero solicitarán a la Presidencia que, mediante decreto, permita que Hacienda realice ajustes que implicarán recortes de gastos superfluos y retrasos de aquellos que puedan demorarse. “En principio, no habrá ajustes al presupuesto vigente, pero iremos viendo más adelante”, añadió.