Paciente respiratorio denuncia que está abandonado a su suerte en Hospital de Calle’i

El paciente señaló que se encuentra en el hospital con sospechas y síntomas del COVID-19. “Hasta esta hora no aparece nadie quien pueda trasladarme. Llamé al 911 y nadie atiende, al 154 atienden pero dicen que ellos no tienen nada que ver con el tema de traslados, que eso está a cargo del Ineram o Seme, pero ellos también me dicen lo mismo”, indicó.

Dijo que hasta las 20:00 aproximadamente fue asistido por personal del centro médico citado, pero luego abandonado a su suerte. Afirmó que incluso agentes policiales que hacen ronda por el lugar le dijeron que abandone el sitio, pero él les dijo que está enfermo y les pidió ayuda, pero no lo hicieron porque no les compete, refirió.

Según dijo, hay una ambulancia, que aparece en la foto, pero alegaron que en esa no se puede. El hombre proviene de la ciudad de Itacurubí de la Cordillera.

Ante la emergencia denunciada por el paciente, intentamos hablar con el director del Hospital de Calle’i, Dr. Luis Pratts, a la 01:20 de este martes, pero no atendió a la llamada.