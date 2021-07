Capiateños piden víveres para olla popular por que el hambre ya los acecha

Karen Ayala informó que los jóvenes pueden aguantar probablemente tres o más días sin alimentarse, pero que los niños y las abueltitas del barrio como doña de Marina Sosa de 96 años ya no pueden estar sin ingerir más que agua. La señora está en silla de ruedas también necesita pañal.

Indicó que llegó a la zona ayuda de víveres de la municipalidad, pero no alcanzó a todos. Proponen hacer una olla popular, por lo que urgen a personas solidarias que les ayude porque no pueden salir a trabajar por la cuarentena y por ende no tienen ingresos para comprar alimentos.

Clamó también al gobierno que lleguen con comida o víveres para que puedan las amas de casa del barrio cocinar para todos. Afirman que si se continúa de esta manera habrá más muertos por hambre que por COVID-19.

Los interesados en ayudar pueden llamar al (0992) 636 229, con Karen Ayala. Detalló que son aproximadamente 150 familias, que viven en la zona de la Calle Paso de Oro de Kennedy, el Km. 20 de la ruta PY01 “Mcal. López”