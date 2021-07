Juez de Salto manda a sus casas a personas que volvieron al país clandestinamente

Tras una denuncia de vecinos, el fiscal Vicente Rodríguez detuvo a dos pobladoras de la ciudad de Salto del Guairá el pasado lunes y las remitió a un puesto policial de la frontera para cumplir con la cuarentena obligatoria, imputándolas por violación del decreto presidencial.

Sin embargo, cuando las mismas aún no habían iniciado su proceso de cuarentena, el juez Acosta dictó una resolución otorgándoles arresto domiciliario, con lo que regresaron a sus casas.

El magistrado actuó ante un pedido verbal del abogado Christian Silvero, representante de las dos personas acusadas de violar la cuarentena por COVID-19.

Una de las afectadas dijo que recurrió a la Justicia porque el Ministerio Público vulneró sus derechos, al pretender someterle a una cuarentena sin tener pruebas de que efectivamente estuvo en el extranjero.

“Yo no me fui al Brasil desde diciembre del año pasado. Ellos me apresaron por una simple denuncia de vecinos”, indicó.

El fiscal Vicente Rodríguez aseguró, no obstante, que tiene información certera de que las dos procesadas han estado entrando y saliendo del Brasil recientemente, en abierta violación de la emergencia sanitaria.

Rectificará

Después de tomar estado público la decisión del juez Acosta, el magistrado dijo hoy que rectificará su decisión, asegurando que le pasó inadvertida la decisión del fiscal Rodríguez que decretó la cuarentena de 15 días para ambas ciudadanas, en un puesto policial, antes de que las mismas sean beneficiadas con arresto domiciliario.