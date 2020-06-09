Ni siquiera tiene matrícula de abogado pero ya es miembro del Jurado de Enjuiciamiento

El diputado Hernán Rivas admitió hoy que no tiene matrícula de abogado y evadió todas las preguntas para ahondar sobre su formación académica. “No vengo de ningún estudio jurídico, no pertenezco a ninguna corporación jurídica porque, gracias a Dios y a la familia, nunca tuve la necesidad de ejercer mi profesión; después ya estuve como concejal y no hice las gestiones correspondientes de mi matrícula”, refirió Rivas ante la consulta de si tiene matrícula de abogado.

Con respecto a dónde estudió derecho, dijo que terminó la carrera en 2015 en la Universidad Sudamericana, de Pedro Juan Caballero. Rivas evadió todas las preguntas y se excusó diciendo que estaba conduciendo en ese momento, por lo que no podía seguir con la entrevista.

“Yo les puedo pasar todo por WhatsApp, ahora nomás estoy manejando, pido disculpas. Llego a la Cámara y devuelvo la llamada. ¿Por qué me voy a esconder? Me voy a encostar y le llamo”, alegó y cortó la llamada.

Después de unos minutos, el diputado volvió a llamar pero no brindó mayores datos sobre su formación. “Para mí es un gran compromiso, porque la Cámara de Diputados confió en mí en mayoría y me designaron. Yo no pertenezco a ningún bufete de abogados y no quiero entrar en ningún debate. Termina la sesión y yo mismo vuelvo a llamar para dar todos los detalles. No tengo por qué esconderme de nadie”, se limitó a señalar.

Al insistírsele sobre las preguntas, expresó que se le “ataca”, que volverá a comunicarse más adelante y cortó nuevamente la llamada.

Se prevé que a las 13:00 de hoy el abogado sin matrícula jure como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en reemplazo del diputado Ramón Romero Roa, quien incluso presentó una acción de inconstitucionalidad por su remoción y pidió a la Corte que, como medida cautelar, lo reponga en el cargo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

No figura en los registros de la Corte

Por su parte, el Dr. Gonzalo Sosa, secretario general de la Corte Suprema de Justicia, confirmó que el diputado Rivas Román no está habilitado para ejercer ante el Poder Judicial por no figurar dentro de los registros. “Verifiqué y, según los registros que maneja mi personal, no hay nadie con esos apellidos registrado en la lista de abogados, al menos hasta este momento”, manifestó.

Recalcó que dentro de los trámites oficiales no figura ni siquiera su solicitud. “Ayer tuvimos dos solicitudes de juramento que no eran de esa persona, eran de casos muy particulares que tampoco se llevaron a cabo porque la Corte está manejando un criterio muy restrictivo con relación a los juramentos, por motivos obvios, salvo situaciones excepcionalísimas, y esa no fue una de ellas”, añadió.

Resaltó que las solicitudes para prestar juramento se tramitan en Secretaría General, por lo cual necesariamente él tuvo que haber tenido conocimiento, pero por su oficina no pasó dicho pedido.

Asimismo, explicó que para acceder a un registro, quien termina la carrera de derecho primero debe prestar juramento. “Uno es consecuencia del otro (...) El acto del juramento no es una cuestión meramente protocolar, es el momento en el cual se hace efectivo el ejercicio de la profesión y tiene relevancia inclusive para el cómputo de la antigüedad”, puntualizó.

El secretario general de la Corte hizo énfasis en que es “imposible” que “en condiciones legales” una persona ejerza la profesión sin contar con su registro ni haber jurado.

Finalmente, el Dr. Sosa también recordó que para elegir a un miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) dentro de las Cámaras se debe tener en cuenta muchos criterios, pero los principales son contar con el título de abogado y tener honorabilidad.

Removido tras un pacto entre cartistas y liberales

Romero Roa fue sorpresivamente removido como representante del JEM el pasado 3 de junio, mediante un pacto entre diputados cartistas y miembros de los cuatro bloques del PLRA. Consultado sobre el asunto, el diputado Derlis Maidana (Honor Colorado) hizo énfasis en que primó la “cuestión política” en el cambio de representación, pues su colega ya perdió “la confianza”, aunque también afirmó que hay denuncias de supuestas irregularidades en contra del mismo.

Admitió que están en conocimiento de que la ley no permite el cambio de parlamentarios en el JEM de la manera en que fue reemplazado su colega, pero de igual manera decidieron hacerlo. “Es lo que quisimos, y bueno, vamos a ver qué dice la Corte Suprema de Justicia. Pero, por otro lado, en el caso de David (Rivas) es un joven que se recibió recién de abogado, que no está contaminado con el tema que tanto también se nos achaca muchas veces”, añadió Maidana.

Tras esa situación, Romero Roa aseguró que lo sacaron por intereses políticos del sector cartista. Aseveró que la vía correcta para apartarlo es el juicio político, no una resolución, pero señaló que sus colegas no tenían los votos ni tampoco causales. “Querían un secretario en el Jurado para que intermedie”, enfatizó con respecto a la presión que recibía para llamar a jueces o fiscales.

El viernes presentó una acción de inconstitucionalidad para tratar de rever su remoción. “El procedimiento que se implementó en la Cámara de Diputados para mi sustitución, una figura que no existe en la norma que rige la institución del Jurado, es improcedente, es irregular. Me siento dañado en mi derecho constitucional y por lo tanto estoy recorriendo la Corte de tal manera que se pueda resarcir ese daño y pueda cumplir mi mandato de cinco años”, argumentó.

