Incautan embarcación en zona fronteriza del Alto Paraguay

Según el Tte. Rodrigo Astorga, prefecto de zona, la incautación se logró luego de una persecución por las aguas del río, hasta que en un momento dado, ya cuando la embarcación lograba llegar a orillas brasileñas, el motor tuvo problemas mecánicos, lo cual fue aprovechado por los intervinientes para dar alcance al bote, en tanto que su único tripulante, una persona de sexo masculino, emprendió una rápida fuga hacia el interior de la comunidad del vecino país.

“Atendiendo al acuerdo internacional de ambos países, ya que se trataba de aguas internacionales compartidas, pudimos incautar la lancha de aluminio con motor de 40 HP, no así a la persona, ya que no podíamos bajar a tierra, debido a que no correspondía”, alegó el uniformado.

La embarcación fue finalmente remolcada hasta la sede de la prefectura en Isla Margarita, donde permanece resguardada por orden del fiscal Andrés Cataluppi.

Los militares dicen que este tipo de controles se están intensificando últimamente en la zona, a fin de evitar hechos ilícitos y el ingreso ilegal de personas desde el Brasil.

Hasta el momento, ninguna persona se presentó a reclamar como suya la embarcación, que -se cree- pertenecería a un ciudadano paraguayo, dijo finalmente el prefecto de zona.