Reclaman reparación de puente en peligroso estado en Yby Pytã

El puente se encuentra en el cruce conocido como “Ramal Amambay” y es la única salida de los vecinos a la calle principal que conduce a Yby Pytã e Ybyrarobaná, donde las familias se abastecen de alimentos y llevan sus productos para la venta.

“Ya hemos procurado mucho para que se colocara alcantarillado sobre este arroyo, con los vecinos conseguimos maderas, pero quedó inutilizado de vuelta con el tiempo, y ahora quedamos aislados prácticamente sin salida”, denunció Valentín Maciel, vecino del lugar.

El denunciante dijo que es blanco de las críticas de sus vecinos porque es dirigente del Partido Liberal, y el intendente local Rubén González es de su mismo signo político.

“Pero a mí me dejaron fuera de la Municipalidad y me quedé solo como espectador desde las gradas, sin poder hacer nada, mientras la gente acá no puede sacar sus productos porque es intransitable el camino”, lamentó.

El intendente Rubén González dijo que se instaló una alcantarilla en el sitio, pero es inservible.

“Se necesita un puente seguro, veremos si para el próximo año podemos presupuestar para construir”, manifestó.

En el barrio San Miguel viven unas 250 familias en 48 viviendas, según datos levantados por Valentín Maciel.