Insta a concertación opositora en San Lorenzo, pero no con candidatos cómplices de corrupción

Filártiga, quien es de profesión escribano, aseguró que vienen luchando por cinco años, con amenazas de por medio, contra la corrupción imperante en la municipalidad, especialmente en la era del ex intendente Albino Ferrer (ANR). Por tanto dijo que no están dispuestos a cambiar “un cartel de Cali por un cartel de Medellín”, en alusión a Franco y un grupo de concejales que apañaron al ex jefe comunal.

Afirmó que sí cree que la oposición unida podrá vencer en las próximas elecciones, atendiendo a que el Partido Colorado con Ferrer a la cabeza apenas logró 23.500 votos, mientras que sumados los votos de los entonces candidatos opositores se duplicaba esa cifra. Acotó que el distrito tiene 190.000 electores, de los cuales sólo participó el 35% en las municipales del 2015, y buscarán llegar al menos al 55% de participación.

Igualmente, apuntó que intentarán captar el voto de los jóvenes y de todas las personas de bien que realmente quieren vivir en una ciudad con calidad de vida. Mencionó, que si se hace una consulta, en pro de la concertación, y pierde va a renunciar a su candidatura.

No obstante, resaltó que en movimiento “tiene palabra” y no van a aceptar a corruptos, por ello cree que el PLRA debe cambiar a su candidato si buscan una alianza y realmente quieren reconstruir la ciudad y pensar en ser ejemplo para lograr la “Patria Soñada”.

Por su parte, el vicepresidente de “Che Kuerai”, el abogado Nicolas Verón, afirmó que el movimiento es independiente y nace del hartazgo ciudadano y de la necesidad de hacer frente a la corrupción imperante en la ciudad, por lo que todo ciudadano de bien será bienvenido.

Rosana Morínigo, vice presidente segunda, expresó que el grupo aglutina a jóvenes profesionales e innovadores, a muchas mujeres valientes y hombres comprometidos en recuperar y reconstruir la ciudad.