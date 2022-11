Abogado de Turrini anuncia inminente renuncia, ya que lo reemplazaría el enviado de “la familia”

“Hay cosas que muchas veces impiden el ejercicio de la defensa y probablemente se están dando este tipo de situaciones. Yo te soy sincero, probablemente estemos dejando la defensa de Turrini, porque cuando el cliente no quiere colaborar con la defensa técnica para esclarecer los hechos, es difícil que nosotros podamos seguir asistiéndolo”, anunció Zapattini, que durante la fecha fue el encargado de responder ante la opinión pública gran parte de las dudas que se ciernen sobre el exfuncionario público ahora detenido.

Lea más: “Esas no son mis bolsas”, afirma Cristian Turrini tras su detención por caso cocaína

“Aparte de eso que ya se le acercaron abogados de estudios jurídicos con quienes se vinculan siempre ciertos hechos delictivos o criminales de esta naturaleza”, agregó el abogado, que al ser consultado sobre el posible reemplazo dijo: “Según conversé con él me dijo que se le acercó un abogado de apellido Rojas, que es del estudio jurídico de Pedro Wilson Marinoni y le dijo: Nos envía la familia y firmanos el poder (para asumir la defensa)”.

Zapattini intentó entender el motivo del cambio, ante lo cual recibieron la misma respuesta confusa: La familia, aunque entendieron que no se trataba de la esposa de Turrini. “Entramos en confusiones, y particularmente en el Estudio Jurídico tenemos circunstancias y también principios; y cuando la persona no es del todo sincera, es difícil ejercer una defensa técnica, entonces lo más probable es que mañana ya no nos vamos”, insistió.

Finalmente sostuvo que prefieren por cuenta propia alejarse del caso. “Decimos que la educación moral, la familia y los amigos están por sobre toda las cosas antes que el dinero, si fuese pagar y solucionar las cosas, no haría ni falta tener abogados”, sostuvo e insistió: “Tengo conocimiento de muchísimas cosas, pero por sobre todas las cosas están mis amigos, mi familia, mis compañeros y nosotros somos un Estudio Jurídico que trabajamos en base a una defensa técnica, y no en base a aprietes, extorsión ni nada por el estilo”.

A las autoridades no le cuadra el intento de defensa que hasta ahora esgrimió Turrini, de que básicamente estaba en desconocimiento de lo que embarcaba a su nombre contenía droga, sobre todo por el cargamento previo que fue incautado en julio pasado en el puerto de Amberes, Bélgica, donde ya cayó una carga similar de droga, también vinculada al exfuncionario público.