Lamentan costo elevado del servicio de Essap en Puerto Casado

Lidia Areco, mas conocida como “ña Morocha”, es la coordinadora de la capilla Stella Maris ubicada en el barrio del mismo nombre. Afirmó que en el local solo cuentan con una canilla. “Ni siquiera sanitarios tenemos, pero en la boleta de la Essap aparece un monto superior a los G. 70.000 que debemos abonar de manera mensual. No entendemos cómo se puede realizar dicha medición sobre uso del agua, ya que la capilla no cuenta con medidor”, relato la mujer.

Ahora aparece una boleta G. 148.868 correspondiente a los meses de octubre y noviembre, cifra que parece menor, “pero como somos de una comunidad y un barrio muy humilde, se nos dificulta el pago. Además, por el tema de la pandemia, ya casi no se realiza actividades en el local, por lo que no podemos recaudar de las donaciones que suelen dar los fieles que asisten a la capilla”, dijo ña Morocha.

Para el gerente comercial de la Essap, Juan Pablo Morínigo, la denuncia de la mujer no corresponde a ninguna sobrefacturación y alegó que se encuadra dentro de lo que establece la ley, en referencia al pago de las boletas, ya que la capilla, al no ser residencia particular, está dentro de lo que sería un club o un local comercial. Aun así, prometió que encontrarían alguna solución a este reclamo.

Menciono además que la institución se hizo cargo de la aguatera local recién desde este año, puesto que anteriormente estaba administrada por una Junta de Saneamiento.

“Necesitamos hacer mucha inversión dentro de esta comunidad, ya que corremos el riesgo de que el servicio de distribución de agua pueda empeorar. Lamentablemente, tenemos el inconveniente de que algunas personas no quieren pagar por el consumo. Estos estuvieron siempre acostumbrados a recibir de manera gratuita en varios casos por presión de algunos políticos. Si no recaudamos, no podremos realizar las inversiones necesarias para asegurar el consumo del vital líquido”, dijo Morínigo.