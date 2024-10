Brunetti dice que préstamo de US$ 130 millones es necesario para el desarrollo digital

“Ese es un proyecto súper importante para Paraguay, va a ayudar a acortar la brecha digital (…) Creo que esa tiene que ser una de las prioridades del Gobierno: una mejor red de fibra óptica y mejor conexión a internet”, dijo Brunetti este martes en conversación con ABC, antes de jurar como ministro de Tecnología e Información en Palacio de López. El presidente Mario Abdo le oficializó en el cargo pasadas las 08:15 de este martes.

Así se refirió el empresario al préstamo de US$ 130 millones que concedió el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) debe ejecutar por completo.

“Todavía no se ejecutó. Sé que hay algún porcentaje de los US$ 130 millones que ya se licitó, hay mucho que aún no está ejecutado”, sostuvo al respecto Brunetti, que declinó su candidatura a la intendencia de Asunción a cambio de su nuevo puesto. También prometió que se interiorizará sobre el estado en general del proyecto que implica el gasto de ese dinero.

El año pasado, Miguel Martin, viceministro de Tecnologías de la Información y Comunicación, reportó que durante este gobierno se deben ejecutar US$ 47.900.000 para la conectividad digital, US$ 32.600.000 para el gobierno digital, US$ 29.600.000 para la economía digital y US$ 13.400.000 para el fortalecimiento institucional.

Una vez más, el nuevo titular del Mitic, que reemplazó a Alejandro Peralta Vierci, afirmó que prefirió servir al país y no a su ciudad, Asunción, porque esa fue su premisa cuando hace dos años decidió involucrarse en política.

“Me reuní con el Presidente y me dijo que él tenía la necesidad de renovar el gabinete, me dijo que necesitaba nuevas ganas, nuevas energías. Consideré más importante aportar a mi país en vez de a mi ciudad”, añadió.

Brunetti dijo que aceptaba las críticas, pero advirtió que él no podría controlar lo que la gente siente y, con esa premisa, su satisfacción estará en hacer lo mejor posible en su nuevo rol.

“Cuando uno sale del sector privado, uno se expone a los comentarios. No puedo controlar lo que la gente siente. Creo que mi aporte al Ejecutivo va a ser bueno”, manifestó, además de pedir tiempo para que se lo juzgue en función de sus acciones.

Por último, dijo que posicionará a su movimiento en la lista de concejales para las elecciones municipales por Asunción, el próximo 10 de octubre. “Estoy orgulloso de la lista de concejales que elegimos, encabezada por Orlando Fiorotto”, finalizó.

El empresario es el segundo candidato colorado que “descabalga” para dar paso al actual asesor presidencial, Daniel Centurión, en las próximas elecciones internas. El primer aspirante que renunció a su pretensión fue el concejal Julio Ullón, quien también respalda la candidatura del candidato oficialista.

Centurión pujará para ser el candidato colorado con el actual intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, quien recibió el respaldo del líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes. Las próximas elecciones internas en la Asociación Nacional Republicana (ANR) se llevarán a cabo el próximo 20 de junio.