Comerciante se encadena frente al MOPC para exigir resarcimiento

“Vengo a reclamar lo que el señor ministro me había prometido, cuando fue a mi casa y me dijo que desarmara mi estación de servicios, yo voy a volver a reinstalarte y vas a cobrar por los daños y perjuicios me había prometido”, expresó el hombre.

El denunciante aseguró que desarmó totalmente la estación de servicios que estaba construyendo, por la confianza que le tenía al ministro de Obras Arnoldo Wiens, pero refirió que posteriormente, ya ni en el teléfono le atiende. “El compromiso que asumió conmigo fue más de dos años atrás”, indicó.

Martínez Benítez aclaró que, a parte de él, existen otros dos propietarios que fueron afectados por la obra. Dijo recordar que le depositaron la suma de G.12 millones por la franja de dominio, pero que, en realidad, la pérdida que sufrió con la desinstalación de su estación de servicios rondaría los G. 300 millones.

El comerciante estuvo acompañado por su familia sosteniendo una bandera paraguaya, y adelantó que no levantará su medida de fuerza antes de que el ministro Wiens le reciba.