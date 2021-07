Enfermos mueren sin tratamiento porque el Hospital del Cáncer sigue sin quimioterápicos

Los pacientes deben comprar medicamentos e insumos si van a realizarse su quimioterapia. Sin embargo, para la mayoría es inaccesible en cuanto a costos, por lo que terminan abandonando el tratamiento.

Sucede que el enfermo en cada sesión -que se realiza cada 15 o 22 días- debe disponer entre 1.000.000 a 1.500.000 para adquirir lo necesario. Así lo informó una de las afectadas, Mercedes Chamorro de 55 años, proveniente de Villarica y con cáncer de mama, que ya se hizo tres quimioterapias mediante que pudo comprar los fármacos.

Por su parte, la vicepresidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares, Silva Gómez de Bower, alzó a las redes sociales un vídeo para exponer la triste realidad y pedir a las autoridades que no sean inhumanos. Afirmó que existe el dinero y que la gente se muere no solo a causa del covid sino del cáncer que no espera, y por ello pidió a las autoridades dejar de enlutar a familias porque no se ponen las pilas.

Algunas de las drogas en falta son anastrazol, bleomicina, ciclofosfamida, fluoracilo de 500mg, leucovorina de 50, por lo que están apelando a la solidaridad de personas de buen corazón para la compra. Además, faltan insumos como bomba elastomérica que es para suministrar el medicamento y cuesta G. 250.000.