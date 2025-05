Estudian rever medida de prohibir teléfonos dentro del IPS Ingavi

La semana pasada, autoridades del IPS indicaron que prohibirían la introducción de teléfonos celulares dentro del hospital, como también el ingreso de alimentos desde afuera. Otra de las medidas tomadas fue que solo un familiar sea quien acompañe a cada paciente internado, que son unos 350 en ese lugar.

Todas estas medidas generaron enojo entre los parientes de los familiares porque coincidieron con una serie de denuncias por maltrato dentro de la institución. Por ejemplo, familiares contaron que los enfermos recibían tarde las comidas y eran incorrectamente higienizados.

El director del IPS Ingavi argumentó que todas estas decisiones tienen que ver con la disciplina y el orden para evitar fuentes de contagio de COVID-19 teniendo como foco a los teléfonos móviles. En el caso de permitir solo un familiar por persona, dijo que muchas veces la aglomeración dentro del hospital y la rotación de estos parientes —que acampan en el estacionamiento del sitio— hacen que muchas veces los cuidadores sean, en poco tiempo, también infectados con el coronavirus.

Lea más: IPS defiende las nuevas disposiciones que rigen en Ingavi

“Es una discusión antigua. Hay un montón de trabajos para sí y un montón de trabajos para no (sobre la tenencia de teléfonos en los hospitales). Sí, se sabe que el celular es una fuente de contagio, por eso su higiene es frecuente. El problema de los teléfonos, fuera de lo infectológico, es que no se filme una reanimación o cuando se le esté limpiando a un paciente, que ya pasó. Estamos abiertos a que nos auditen nuestro protocolo”, dijo Olmedo en conversación con ABC.

Lea más: Descontento por las nuevas medidas en IPS

Pese a todo esto, el médico sostuvo que estudiará qué decisión tomar en relación a los celulares, específicamente en la ansiedad que pueda significar para cada internado. En ese sentido, indicó que la medida se podría rever. Contó además que, pese a la resolución, a ningún paciente se le sacó el teléfono.

“Es la recomendación (no tener teléfonos dentro de los hospitales). En el Ineram, por ejemplo, no se puede meter el celular. Hay excepciones, claro. Hoy tengo 350 pacientes en el hospital, queremos subir a 450, eso va a ser casi ingobernable si no tomo alguna medida (…) Hasta podemos rever, pero es la recomendación”, se defendió el director, detallando que, de seguir adelante, la prohibición de los teléfonos será paulatina.

Lea más: Faltan medicamentos en el hospital IPS Ingavi

En el IPS Ingavi los informes se dan cada 24 horas, lo que causa una exasperación entre los que quieren saber cómo evolucionan clínicamente sus familiares. En cuanto a las comidas y la prohibición de su introducción, la semana pasada se había indicado que algunos pacientes deben seguir una dieta especial ya que son diabéticos e hipertensos, por lo que no pueden comer lo que les llevan.

Finalmente, Olmedo dijo que lo que quiere dentro de la institución es ajustar la atención a un estándar de calidad, al igual que los sanatorios privados. Como último detalle, informó que tienen casi todos los medicamentos disponibles para el tratamiento del COVID-19 y que la provisión de oxígeno, de momento, está garantizada.

Hasta ayer, la cantidad de internados a nivel país por COVID-19 era de 3.854, con 607 pacientes en terapia intensiva. Los decesos treparon hasta 9.293, con 107 fallecidos en el último reporte dado a conocer ayer, martes.