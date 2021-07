Miedo a vacunas, principal factor de la baja asistencia de adultos mayores registrados

La Dirección de Adultos Mayores del Instituto de Bienestar Social reveló que, conforme a sondeos que realizaron, el temor infundado a las vacunas que se esparcen en las redes sociales sigue siendo el principal factor por el cual cerca de la mitad de los adultos mayores no asiste a recibir su dosis contra el COVID-19.

El titular de la Dirección de Adultos Mayores, Dr. Édgar Aguilera, detalló que tan solo 177.000 adultos mayores de 60 años en adelante, de los 235.000 registrados, fueron a inocularse hasta la fecha. Acotó que el 58.000 restante no fue a inocularse por temor a las dosis y, en ese sentido, señaló que resulta preocupante dicha cifra, en cuanto a la búsqueda de la inmunidad de rebaño.

“El 40% de los inscriptos no fue a vacunarse por ese temor. Es muchísimo. No vamos a poder llegar a esa inmunidad de rebaño si este porcentaje se mantiene constante”, expresó.

Otro dato que preocupa a Salud es que apenas el 36% de la población total de adultos mayores de 75 años en adelante recibió la vacuna contra el nuevo coronavirus.

El Dr. Aguilera también resaltó que la recuperación post-covid en la población de adultos mayores es –generalmente- mucho más complicada que a diferencia de otras franjas etarias.

“Estoy viendo en pacientes que tuvieron su COVID hace 3 a 4 meses ahora se infartaron o alguna otra complicación neurológica y hasta hepática; entonces, la recomendación es más alta porque cuando más problemas de salud tenemos, más es la necesidad de vacunarse”, indicó.

Además, el médico subrayó que en adultos mayores “el organismo ya reacciona poco ante una agresión, no como una persona joven que desarrolla las infecciones y en seguida tiene fiebre, tos, catarro o una neumonía se manifiesta aparatosamente con mucha sintomatología. En el adulto mayor máximo no, pues máximo le duele un poco y no quiere comer, pero está desarrollando una enfermedad grave y cuando da síntomas –generalmente- ya es tarde, pues la enfermedad está avanzada”.

El Dr. Aguilera también reconoció que falta una mejor labor en la lucha contra las noticias falsas que generar temor en los adultos. Asimismo, señaló que muchas personas de esta franja etaria indicaron que no van a vacunarse por problemas de movilidad, además de la poca efectividad de las brigadas de inmunización.

Cabe destacar que la población etaria que mayormente ocupa las camas de terapia de los hospitales es la que conforman los adultos mayores de 60 años en adelante, de acuerdo a los datos de la cartera sanitaria.

¿Quiénes pueden vacunarse contra el coronavirus?

Salud habilitó esta semana la vacunación contra el nuevo coronavirus hasta los 60 años cumplidos en adelante. Desde mañana, también podrán recibir las dosis las embarazadas con factores de riesgo que ya sean mayores de edad.

Aunque no puede recibir aún las dosis, los adultos mayores de 50 a 60 años ya pueden inscribirse en la página web de Salud, en el apartado vacunate. La inscripción resulta importante para que la cartera sanitaria pueda tener una planificación en cuanto al avance en la campaña de inoculación anticovid.