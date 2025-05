IPS Ingavi: hacen pasar hambre a pacientes y familiares gastan millones en medicamentos, denuncian

La nota lleva la firma de más de 100 familiares de internados por COVID en el IPS Ingavi y está dirigida al director de dicho nosocomio, Dr. Ricardo Olmedo. En la misma relatan distintos hechos y exigen que se tomen acciones concretas al respecto.

Lo que dice parte de la nota:

“Los que suscriben, por su intermedio a quien corresponda, venimos a formular queja y requerir modificación de las normativa actuales puesto que en el Hospital INGAVI IPS donde se encuentran internados nuestros familiares. Están padeciendo la falta total de atención, la negligencia es manifiesta y notoria, puesto que las pocas veces que podemos ingresar nos percatamos de la indignante forma en la que son tratados nuestros familiares, pasamos a detallar los avasallantes hechos que nos obliga a reclamar y exigir mejor atención a los mismos:

PACIENTES ORINADOS: FALTAS DE HIGIENE, los pacientes son tratados sin tacto alguno, ya que no existe dedicación por parte de los personales, enfermeros, licenciados se encuentran saturados de pacientes y no dan abasto.

PACIENTES CON HAMBRE Y SED, a pesar de que nuestra exclusiva prioridad es el bienestar y la pronta recuperación de nuestros familiares, nos preocupamos y ocupamos de proveerles de los alimentos necesarios en tiempo y forma y nos inunda de dolor saber que no reciben los alimentos facilitados ni del líquido vital, dejándolos a su suerte con hambre y sed

FALTA DE COMUNICACIÓN: la deficiente atención de los personales y la falta de empatía y consideración, ya que lo UNICO QUE NOS IMPORTA es SABER el estado de salud y evolución de nuestros familiares.

FALTA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS: mensualmente y sin contemplaciones ni consideraciones pagamos el seguro de IPS CONFIADOS en que será nuestro amparo ante cualquier situación así como los costos propios de internación, terapia intensiva, los medicamentos requeridos para su tratamiento, y estudios especializados que requiera, como institución garante de la salud de todos los asegurados cotizantes de dicha previsional, es IRRITANTE correr a las farmacias a pagar inconmensurables montos por medicamentos todo sea por la recuperación de los nuestros”.

Asimismo, piden autorizar que los pacientes internados puedan utilizar el teléfono celular a fin de permitir la comunicación constante entre familiares y amigos, en alusión a la disposición del nosocomio que había prohibido el uso de los celulares en las salas.

Ayer, durante un recorrido realizado por un equipo de ABC, varios familiares mostraron las facturas de las compras de medicamentos. Lamentaron que el IPS no garantice la provisión de fármacos al momento de la atención al asegurado. Piden que la previsional reponga lo gastado por los medicamentos, o bien, que se ponga las pilas y tenga en stock lo que precisan los enfermos.

Admite falencias

Consultado sobre el tema, el director Ricardo Olmedo admitió que en el nosocomio a su cargo hay falencias, pero que “están siendo solucionadas”. Confirmó que en el hospital se registran problemas de higiene, específicamente en el área de Urgencias. Dijo que esto se debe a la gran cantidad de personas que esperan consultar y están siendo atendidas, que son entre 50 y 100.

“Ahí sí era difícil atender y era difícil la higiene y hubo problemas de oxígeno. Ya solucionamos eso y actualmente ya no se da eso. Encima, contratamos casi 50 nuevos personales de enfermería”, comentó.

Indicó que habilitaron un libro de quejas en el cual los pacientes escriben sus inquietudes. “Si señalan ahí que a sus pacientes no le atendieron ni le dieron de comer, entonces revisamos y vemos qué problema se tuvo”.

Con respecto a las recetas otorgadas a los familiares, quienes deben hacer malabares para conseguir costosos medicamentos, argumentó que ya es un problema en el stock de IPS en general, que escapa de sus posibilidades.

“Hay medicamentos que el IPS no tiene en existencia. Actualmente no tenemos el antibiótico ticarcilina, que es caro, de unos 300.000 guaraníes la dosis. No es que yo no tenga o no quiera dar. El IPS no cuenta”, apuntó. Con respecto al fármaco que sirve como anticoagulante, dijo que ya lo repusieron.

En cuanto a la nota hecha por los familiares, la calificó de malintencionada. “En realidad lo que quieren es que yo salga, porque yo le hago trabajar a la gente”, aseguró. Desmintió que haya una mala comunicación y malos tratos por parte del personal médico.

En relación a las quejas por falta de refugios para los familiares en el predio, quienes acampan en improvisadas carpas o camping, Olmedo señaló que estos se aglomeran y, por ende, el refugio no abastece.

Subrayó que puso en conocimiento de la presidencia del IPS la nota enviada por los familiares para que tomen las medidas que sean necesarias.