Piden que Senado no apruebe modificación que reduce la pena por violencia familiar

En la tarde de hoy la Cámara de Senadores en su sesión ordinaria trató el proyecto de ley que pretende modificar el Artículo 229 del Código Penal sobre violencia familiar.

El proyecto tiene la intención de reducir la pena de 6 a 5 años de cárcel, lo que implicaría que en la práctica la violencia familiar pase de considerarse de crimen a delito. Además, introducir el concepto “pareja estable” para que la imputación sea válida.

Lea más: Hubo casi 26.000 denuncias por violencia familiar en el 2020

Diferencias entre “crimen” y “delito”

Según el Artículo 13 del Código Penal, en la clasificación de hechos punibles, crimen es un considerado un hecho punible más grave que delito, siendo el segundo excarcelable (posibilidad alternativa a la prisión).

1º Son crímenes los hechos punibles cuya sanción legal sea pena privativa de libertad mayor de cinco años.

2º Son delitos los hechos punibles cuya sanción legal sea pena privativa de libertad de hasta cinco años, o multa.

En el comunicado del Consultorio Jurídico Feminista, afirman que este cambio de clasificación enviará el mensaje incorrecto a la sociedad, dando la pauta de que la situación tiene menos gravedad, cuando los números indican que hubo casi 26.000 denuncias por violencia familiar en el 2020.

Lea más: Inquietante índice de violencia familiar

Peligros de modificar el Artículo 229 del Código Penal

Profesionales de derecho hicieron uso de las redes sociales para opinar acerca de la gravedad que implica que estas modificaciones si se llevaran a cabo:

Sabias que el Congreso dará tratamiento al Proyecto de Modificación del art 229 CP “Violencia Familiar” Este es el proyecto👇🏼👇🏼. Al restringirse la intervención del sistema penal a estas conductas y a estos elementos, se hace imperiosa la tipificación de la violencia de género. pic.twitter.com/vuNJTppv2K — Alejandra Peralta Merlo (@aleperaltamerlo) June 10, 2021

Se destaca la inclusión de “pareja estable”, por lo que solo estarían sujetos al hecho punible; esposos, ex esposos; concubinos y ex concubinos; amantes y ex amantes, únicamente si es que hubo convivencia.

El proyecto de ley afirma que “la convivencia es el factor determinante que caracteriza las relaciones amorosas convirtiéndolas en familiares (...). La convivencia exige una vida en común más estable, durante cierto tiempo y en un mismo lugar; no debe confundirse con la cohabitación esporádica”.

Lea más: Policía detiene a dos hombres por casos de violencia familiar

Sesión ordinaria en el Senado sobre el proyecto de ley

El senador Pedro Santacruz propuso de que el Art. 229 incluya que si la víctima es una mujer se remita a los términos de la ley Nº 5.777/16 de Protección Integral a las Mujeres, a lo que sus pares como la senadora Georgia Arrúa, Enrique Riera y Stephan Rassmussen concordaron que podría prestarse a confusión y un conflicto entre ambas leyes.

El senador Enrique Riera dijo que podría ser más difícil interpretar para los abogados y jueces cuando un artículo se menciona a una ley que es todo otro cuerpo legislativo.

Lea más: Piden no minimizar casos de violencia contra la mujer

“Podríamos provocar todo un conflicto entre ambas leyes y en el momento de la interpretación el juez va a tener un problema y naturalmente los abogados le van a dar el sentido que les conviene”. “No me parece razonable hacer una ley que se desempeñe dentro del marco de otra ley muy altamente debatida”, menciono Riera.

Finalmente, el senador Santa Cruz pidió aplazar la votación del presente proyecto para dentro de 8 días y con suficiente mayoría quedó postergado.