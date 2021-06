Candidatos colorados instan a participar de primarias partidarias el domingo

El candidato independiente de la ANR, Mario Martín Arévalo, instó a la ciudadanía a ir a votar el domingo durante las elecciones internas partidarias, ya que, según dijo, con un 30% de participación se marcará la diferencia y se castigará tanto al gobierno central como municipal por la cuestionable administración actual. “Le pedimos que participen. Con la participación les vamos a vacunar al gobierno central y al municipal. Con una baja participación van a tener que comprar votos. La gente tiene que ir a votar para dar una bofetada al los gobernantes”, dijo.

Cuestionó la gestión del actual intendente, Oscar “Nenecho” Rodríguez. “Lo que tendría que motivar es la situación financiera por la que está pasando asunción. En plena pandemia contrata más de 500 funcionarios, juega con la plata del ciudadano asunceno”, sostuvo.

A su turno, Dani Centurión, dijo tener la esperanza de que se dará un alta participación. “Le invito a la ciudadanía a que participe, es un momento y un proceso electoral que se da dentro de la democracia que se tiene que alimentar por la buena representación, sino vamos a tener un 40% que decida por el 100%. Espero una alta participación con los protocolos sanitarios que se armaron por el TSJE y el Ministerio de Salud”.

Al ser consultado sobre cómo desvincularlo del cargo que ocupó como asesor de Mario Abdo Benítez, cuya gestión en el Gobierno es sumamente cuestionada, Centurión alegó que ya renunció a dicho cargo, en el cual cumplió el rol con honestidad y transparencia, y salió por la puerta grande para candidatarse a la Intendencia. “Pertenezco al coloradismo auténtico no al oportunismo, sigo siendo el Dani Centurión de 10 años atrás cuando ocupé mi primer cargo político. Quiero llegar para dejar un legado, quiero ser esa franja de colorados que quiere hacer bien las cosas. Si me acompaña el electorado, y el 10 de octubre gano, te puedo asegurar que una semanas después de haber asumido, me vas a llamar a felicitarme”, sostuvo en diálogo con ABC.

El tercer precandidato colorado a la Intendencia asuncena y actual intendente, Oscar Rodríguez, prefirió no participar del debate generado en nuestro medio probablemente por los duros cuestionamientos publicados sobre su gestión.