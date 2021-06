Frío extremo: Estado se desentiende de los niños en situación de calle

Al parecer, a las autoridades del Ministerio de la Niñez, la Defensoría, el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) y la Secretaría de Emergencia Nacional (Sen) les hace falta una dosis de “memovital” para recordarles lo que establece gran parte del Código de la Niñez y la Adolescencia, que cita los derechos del niño y adolescente, como también todo lo que compete a la protección estatal.

Solo basta con observar la presencia -y en aumento- de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad en las calles. De hecho, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia tiene identificados más de 100 puntos del departamento Central considerados “críticos”, en los cuales es “común” ver a niños pidiendo limosnas o explotados laboralmente.

Este escenario se agrava en los días de intenso frío, como los que se vienen teniendo. En un recorrido realizado por nuestro equipo periodístico se encontraron varios niños apostados en determinadas esquinas haciendo malabares, limpiando vidrios o pidiendo un poco de moneda o comida. Algunos de ellos ni siquiera cuentan con abrigo, calzado u otra protección y se ingenian para comer algo.

De hecho, frente a la sede del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), sobre Artigas, hay varios grupos nativos haciendo reclamos y entre ellos se encuentran numerosos menores de edad que piden o gritan por un poco de comida y ropa. “Che vare´iaiterei” expresó uno de ellos.

Respecto al tema fue consultado esta mañana Joaquín Roa, ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), cuyo ente a su cargo habilitó un refugio en el centro de Asunción para asistir a personas en situación de calle durante las bajas temperaturas. Roa indicó que lo que se refiere a los niños compete netamente al Ministerio de la Niñez y en el caso de los nativos, al Indi.

“No se les vio”

El viceministro de la Niñez, Eduardo Said, dijo que ayer arrancó el operativo invierno del MINNA y fue habilitado un centro de resguardo para niños y adolescentes en San Lorenzo, que tiene una capacidad para tan solo 10 niños de todo el departamento Central. Afirmó que el equipo de respuesta inmediata se encuentra realizando la “vigilancia activa” en las ciudades y los puntos críticos para dar con algún niño en situación de calle. “En esta noche que pasó no hemos encontrado a ningún niño (a la intemperie, en el frío). No tuvimos reportes del 147″, sostuvo.

Al mencionarle que frente al INDI se encuentran “alojados” niños sin comida, abrigo, “viviendo” en precarias condiciones, el viceministro respondió que “tenía entendido les estaba asistiendo el Indi” y que esa situación -de la presencia- no es nueva. “Frente al INDI no es un punto crítico. Veré qué pasó (de la asistencia) a fin de coordinar una asistencia. Cada institución tiene su competencia”, alegó.

El viceministerio agregó que en el caso de que los niños o padres se resistan a la asistencia, el hecho es comunicado a la Defensoría Pública, que debe actuar. Tras la consulta, el Ministerio de la Niñez lanzó en sus redes el flayer con los números a donde se puede reportar los casos de niños en situación de calle durante este frío, que son el 147 de Fono Ayuda y el 911, de atención las 24 horas.

Quisimos tener la versión del Indi, pero su presidente Edgar Olmedo no atendió a las llamadas y mensajes, a su número con terminación 566.