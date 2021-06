Pastoral Arquidiocesana habilita “Farmacia Social”

Este servicio que ofrece la Pastoral Social tiene como objetivo brindar cercanía y agilidad a las familias que tienen parientes con Covid-19. El modo de trabajo de la farmacia es independiente y su sustento dependerá de donaciones a través de particulares y alianzas con laboratorios nacionales y extranjeros. La farmacia comenzará a funcionar el lunes 21 de junio de 08:00 a 16:00, de lunes a viernes.

En este espacio se podrá acceder a medicamentos totalmente gratuitos, con la condición de cumplir con requisitos:

- Foto legible de la receta médica (debe ser de un hospital público).

- Foto legible de la cédula del paciente y de la persona que vendrá a retirar la ayuda.

- Foto legible de la Ficha Social o una nota de la Parroquia de tu zona con la firma del cura párroco (impresa).

- Ciudad, barrio y dirección del paciente.

- No ser funcionario público, no tener seguro privado ni IPS, no tener RUC.

Observaciones a tener en cuenta: Los documentos originales deben presentarse en la fecha y hora que se asigne para la entrega de su orden. Las personas interesadas deben llamar al número de Ayuda Social de la Pastoral 0982 844 301.

