Borba adelanta que se ampliará la franja etaria para la vacunación antiCOVID

El ministro de Salud, Julio Borba, adelantó que se ampliará la franja etaria habilitada para la vacunación antiCOVID, aunque no dio mayores detalles. Afirmó que el anuncio se haría durante este viernes mediante una conferencia de prensa. Por otra parte, indicó que el contrato de compra de 1.000.000 de dosis con la empresa estadounidense Vaxxinity, una filial taiwanesa, puede cancelarse en caso de que la vacuna UB-612 no logre obtener la autorización de uso de emergencia o no cuente con un alto índice de eficacia.