Privatización de Eletrobras es una “señal peligrosa”

“Me preocupa que tengamos que proteger la la ANDE, más aún cuando hay una señal peligrosa, que sucedió ayer: la privatización de Eletrobras por el Senado brasileño. Eso va ir a la Cámara de Diputados y después no se adonde. Esa es una señal peligrosa, porque hay muchos cuervos y aves de rapiña que quieren comer la grasa en la ANDE, como dice Bernardo Rojas”, comentó el canciller nacional, Euclides Acevedo. Fue ayer durante su participación en el taller Itaipú 2023, organizado por la Federación de Trabajadores del Sector de la Energía del Paraguay (Fetrasep), integrado por sindicatos de la ANDE, Itaipú, Yacyretá y Petropar.

Agregó que él se opone “tenaz y resueltamente a la privatización de la ANDE”. Aclaró que se trataba de una opinión personal, sin comprometer a la institución que representa. “Está hablando el canciller y no la Cancillería. Si quieren privatizar, me va a tener enfrente, a lo mejor me derrotan, no importa, pero se que mucha gente va a salir a defender la ANDE”, añadió.

Cuestiones estratégicas quedarían para el Estado

Otro expositor en el evento de referencia, fue el Dr. Victorio Oxilia, PhD en energía, exsecretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) quien ante la consulta sobre la privatización de Eletrobras dijo que debería analizarse el alcance de ese proceso. “En este momento no solamente es la socia de la ANDE como aportante de capital de Itaipú, sino también tiene en manos una ley que le garantiza comercializar de manera monopólica la energía de Itaipú en Brasil. La única que puede comercializar es Eletrobras, según esa ley activa, de la década de 1970″, resaltó.

Agregó que, a su parecer, las cuestiones estratégicas para el Brasil, como es el desarrollo nuclear y las relaciones internacionales en lo que se refiere a energía eléctrica, como Itaipú, Garabí con Argentina, y las relaciones con los países de la cuenca amazónica, para otros proyectos eléctricos en el norte, seguirían siendo del Estado.

“No creo que ellos dejen en manos de privados las decisiones, sino considero que esas decisiones van a continuar siendo del Estado brasileño. No sé cómo lo van a hacer. Entendía, al inicio de todas estas discusiones de privatización, que el gobierno brasileño iba a crear una entidad que se encargaría de estos temas. Eso no sería privatizable”, comentó el Dr. Oxilia.

Por ende, cree que van a seguir esa línea: separar las cuestiones que son estratégicas para el Brasil y que se refieren a su relación con otros Estados y dejarlos en manos del Estado brasileño.

