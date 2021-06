Todo listo para las elecciones internas “más complicadas”

Los últimos materiales electorales de cara a las internas partidarias del domingo serán entregados entre hoy y mañana en Asunción y ciudades de Central, luego de una semana de constantes traslados hacia el interior del país, según relató el asesor del TSJE.

“Es la elección más complicada desde que se creó la Justicia Electoral; es una complicación enorme hacer internas simultáneas, pero creo que vamos a salir victoriosos porque desde el aspecto logístico todo se comprobó y está todo muy bien”, añadió.

Explicó que la complicación mayor fue la logística y la corroboración de todos los datos de los candidatos, tras el desbloqueo de listas.

“Antes teníamos que preparar los boletines de votos y todo el esquema por movimientos; ahora, dentro de cada uno tenemos que poner nombre, número y foto de todos los candidatos y tenemos 88.000 personas que ubicar con foto correcta y nombre correcto en cada una de las láminas que van a verse en la pantalla de la máquina”, detalló.

Señaló que la logística fue complicada, pues debían corroborar los datos con los Tribunales Electorales de cada partido.

Así también, en otro momento contó que con los simulacros de voto determinaron que se tarda entre 2 y 4 minutos en votar a través de las máquinas.

Por otra parte, resaltó que en las internas partidarias no rige la conocida “ley seca”, que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en ciertos horarios, pues hay muchas personas que no forman parte de ningún partido político y no participarán de los comicios; es decir, el fin de semana no habrá ninguna prohibición en cuanto a la venta de alcohol.

Las elecciones de este domingo se iniciarán a las 7:00 y casi todas las agrupaciones cerrarán los portones de sus locales a las 16:00, a excepción de la Asociación Nacional Republicana, que extenderá sus comicios hasta las 17:00.

En total, hay 4.673.877 electores empadronados en 28 partidos, 134 movimientos, 128 concertaciones y 121 alianzas. Los que cuentan con mayor cantidad de electores son: la ANR, con 2.564.526, y el PLRA, que tiene un total de 1.470.326 habilitados para sufragar.

