BCP estira “como chicle” supuesto secreto bancario para ocultar detalles públicos del caso Messer, acusan

“El BCP parece querer extender como chicle el secreto bancario y hasta ahora por lo menos nadie conoce cuál ha sido la argumentación del Banco Central para poder imponer esta sanción o multa”, cuestionó Santagada, que alertó que eso incluso atenta contra el derecho ciudadano a conocer la actuación de sus autoridades.

Lea más: BCP se excusa en secreto bancario para no informar sobre sumario al BNF

“No sabemos cual fue el razonamiento que utilizaron para interpretar la Ley e imponer las sanción que impusieron, tampoco podemos saber si han estado encubriendo o blanqueando a determinadas personas, o sea pueden haber escrito cualquier cosa, que so pretexto del secreto bancario no lo dan a conocer y llegan a una conclusión que no sabemos si guarda relación con los hechos y el derecho”, comentó sobre la importancia de tener detalles del caso, sin necesidad de violar el secreto bancario, que claramente se limita a resguardar detalles de cuentas y movimientos de una persona, con ciertas excepciones.

El secreto bancario originalmente es para proteger los datos patrimoniales privados q una persona entrega al banco y se le sanciona al banco si los devela.Pero usar para ocultar delitos públicos es tergiversar su uso.Con el dinero público se pagará una multa q no sabemos por qué? — Jorge Silvero S. (@JorgeSilveroS) June 19, 2021

El caso Messer fue un escándalo que salpicó incluso al expresidente Horacio Cartes, hermano del alma del conocido como “doleiro dos doleiros”, que fue procesado y condenado en su país por presuntos delitos como el lavado de dinero. En nuestro país por su parte el BCP cerró el caso con una multa al BNF, uno de los cuales ignoró las alertas de operaciones sospechosas de Messer, pero en dicha sanción no se apunta a ningún responsable. La investigación penal también duerme en la Fiscalía, a cargo de Sandra Quiñonez.

Lea más: Senador cuestiona impunidad y falta de transparencia en sumario al BNF por caso Messer

Por todo esto, Santagada insistió en que el ocultamiento que mantiene hasta ahora el BCP, “atenta contra los más principales del concepto de la República, incurriendo en tener resoluciones secretas, completamente secretas” para la ciudadanía, sin que los argumentos legales lo avalen. “Si cometieron algún hecho punible, o que tipo de faltas se detectaron, como ciudadanos tenemos derecho a saber”, insistió.