Descuido de entorno de Alegre permitió ver su voto

El presidente del PLRA, Efraín Alegre, llegó poco antes de las 10:30 a la escuela Cerro Corá, situada en la villa del mismo nombre, en la ciudad de Lambaré.

Arribó acompañado de sus hijos y de su esposa Mirian Irún, ocasión en que fue abordado en el camino por los periodistas que lo aguardaban en el lugar.

Alegre indicó tener reportes de una buena participación en todo el país, sin precisar cifras, y señaló que espera que acuda el 40% del electorado en esta jornada comicial.

Consultado si confía en las máquinas de votación, respondió de manera positiva, asegurando que el sistema electoral se sustenta en el control recíproco.

Luego, expresó sus cuestionamientos al TSJE señalando que no confía en sus autoridades “por estar sometidas a Horacio Cartes”.

Cuando se le preguntó si aceptaría su derrota, porque hasta la fecha no reconoce la victoria de Mario Abdo Benítez, respondió con otra pregunta “¿Usted no sabe lo que es fraude? ¿Por qué hasta ahora la Justicia Electoral no entrega las copias de la actas?”, en alusión al trabajo del TSJE en las elecciones presidenciales de 2018.

Sin tinta

Al llegar Alegre se le preguntó si estaba en conocimiento de que en el local de votación no había tinta disponible, razón por la cual se retrasó el inicio de la votación, y dijo desconocer esto, pero aseguró que no le sorprendía.

“El grito de Partido Liberal sin mafia retumba en todo el Paraguay”, aseguró posteriormente el aspirante al “rekutú” en la presidencia del PLRA.