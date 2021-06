Farmacia Social habilitada desde hoy

La Pastoral Social Arquidiocesana habilitó su farmacia social. Esto el marco de su ayuda social y realizando un seguimiento a la gestión de medicamentos para los pacientes con Covid-19 (que inició en el mes de marzo con la Campaña de Cuaresma).

La farmacia social, un container acondicionado, es un centro de asistencia que funcionará en el Seminario Metropolitano. Este servicio tiene como principal objetivo brindar cercanía y agilidad a todas las familias que atraviesan por este difícil momento. Será un espacio en favor a las personas más vulnerables en el que podrán acceder a medicamentos totalmente gratuitos.

Monseñor Edmundo Valenzuela, Arzobispo Metropolitano manifestó que “se inicia un acontecimiento histórico, un acontecimiento de la caridad, un gesto de caridad orientado a las soluciones adecuadas en estos tiempos de pandemia, al clamor, al llanto, al quebranto de muchas personas. Este emprendimiento nace de la colaboración mutua. Lo que hoy estamos haciendo en Asunción se puede extender la caridad a otros sectores y lugares”.

Una famacia para el pueblo

“Una farmacia para el pueblo” lo bautizó el diácono Bernardo Figueredo, Coordinador de la Pastoral Social Arquidiocesana durante la conferencia de prensa que se realizó el pasado sábado. El modo de trabajo de la farmacia será de manera independiente y estará sostenida a través de donaciones de particulares y mediante alianzas con laboratorios nacionales y extranjeros.

El Pbro. Oscar González, Vicario Pastoral, dijo que están respondiendo a las necesidades de la gente, que en tiempos difíciles muchos sin trabajo, “están llegando con esperanzas para los familiares de enfermos por covid”.

Requisitos

Los requisitos para acceder a los medicamentos son: Foto legible de la receta médica (debe ser de un hospital público); foto legible de la cédula del paciente y de la persona que vendrá a retirar la ayuda; foto legible de la ficha social o una nota de la Parroquia de tu zona con la firma del cura párroco (impresa); ciudad, barrio y dirección del paciente. Para acceder a la ayuda las otros parámetros son: no ser funcionario público, no tener seguro privado ni IPS, y no tener RUC.

Las personas interesadas deben llamar al número de Ayuda Social de la Pastoral 0982 844 301.