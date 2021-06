Exjuez que confesó soborno de Pavão no ostentaba dinero, dice fiscal

El fiscal Luis Piñánez relató que el exmagistrado fue condenado por la alevosa manera en que violó la Ley para otorgarle el habeas corpus a Chimenes Pavão y que incluso durante el proceso era evidente que “en una decisión (cuestionada) como esta -si bien no iba a continuar como juez, iba a atacar seriamente su honorabilidad- resulta obvio de que habría recibido otros beneficios a cambio de eso”.

“Concretamente él fue condenado por esa decisión judicial, porque fue algo totalmente demostrable en el sentido de que le había otorgado un Habeas Corpus a Jarvis Chimenes Pavão, (...) violando todas las prerrogativas”, recordó el fiscal.

Lea más: Exjuez confiesa que recibió US$ 140.000 para dar amparo a Pavão

En tal sentido, se debieron investigar otros delitos como el de soborno (en el caso del pagador) y cohecho pasivo agravado (cobro de coima) en el caso del entonces funcionario judicial, pero que dichos hechos son normalmente difíciles de probar, más aún porque Ocampos no demostraba haber recibido el monto de dinero que confesó.

“Son situaciones obvias pero para un juicio uno necesita hechos netamente probatorios para ese tipo de casos”, dijo el fiscal excusándose del por qué dichos presuntos hechos punibles no llegaron a condena.

Piñánez insisitó que el caso del exjuez era un tanto particular, ya que “normalmente si hubo esa suma de dinero, uno ve un movimiento económico de parte de esa persona y esa imagen él no daba”. Tampooco consideró que se pueda reabrir la causa, ya que “nadie está obligado a declarar en su contra” y que en el caso de ser citado para una indagatoria, posiblemente Ocampos se retracte o abstenga de declara ante la Fiscalía.

De hecho, nuestro corresponsal Omar Acosta indicó que efectivamente Ocampos tiene una personalidad un tanto particular, que si bien no lo exhime de los delitos que confensó, en ciertos momentos hacen pensar a sus familiares que podría estar sufriendo algún tipo de problema psicológico, algo que fue también ratificado por Piñanez, según se planteó ya en el juicio. No obstante aclaró que dicha condición no impidió la condena, considerando que no calificaba para declarar irreprochable la actitud del exmagistrado.

Lo concreto es que el exmagistrado contó con lujo de detalles el monto recibido y lo consideró hasta normal para un magistrado, no como lo que es, “una coima”, sino como un “premio” por “favores”. Respecto a los otros sindicados como presuntos vinculados al caso de soborno, en el caso de la abogada Laura Casuso, esta fue asesinada por sicarios en 2019, mientras que Pavão estaba preso en Brasil.

En este caso, Ocampos fue detenido por inclumplir una orden de prisión domiciliaria por un caso de exposición al peligro al tránsito terrestre, pero además es acusado por la Policía de supuestamente estar detrás de un plan de asalto, así como un caso de salir sin pagar por mercaderías de un local comercial.

Sin embargo, sobre estos dos últimos casos no hay hasta el momento denuncias o imputaciones concretas. Como contradenuncia, Ocampos alega que la Policía lo retuvo de manera ilegal y le produjo lesiones.

Abogado considera que debe analizar reabrir la causa

El reconocido docente y abogado Ricardo Preda, si bien aclaró que no tuvo acceso a la carpeta fiscal ni a detalles del juzgamiento del caso, si es que Ocampos solamente fue condenado por prevaricato, se podría abrir un proceso por cohecho pasivo agravado, ya que no se consideraría cosa juzgada.

“Lo que habría que ver si el pago de esa suma del dinero es un hecho que se le atribuyó en ese proceso, porque si ese hecho no se le atribuyó habría que evaluar que se le inicie una nueva causa”, apuntó el abogado, que remarcó que también las otras personas presuntamente involucradas deberían de ser indagadas.