Exjuez confiesa que recibió US$ 140.000 para dar amparo a Pavão

El exjuez Cresencio Ocampos fue detenido el viernes último por personal del Departamento de Investigación de Delitos, acusado de querer asaltar el Banco Continental. Él, por su parte, denunció abuso policial y que los policías ni siquiera le exhibieron sus placas al momento de detenerlos.

Con relación al caso Jarvis Chimenes Pavão, afirmó que le había dado un Habeas Corpus genérico y estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando la abogada Laura Casuso vino a hablar con él.

Argumentó que se lo concedió y que luego el presidente Horacio Cartes le pidió su cabeza al presidente de la Corte.

Reconoció abiertamente coima

El exmagistrado, en la nota hecha por el corresponsal de ABC Color Omar Acosta, confesó haber recibido US$ 140.000 por conceder el Habeas Corpus para que no extraditaran a Jarvis Chimenes Pavão. Sostuvo que no es delito haber tomado ese dinero porque “tenemos que hacer favores”.

Detalló que el dinero le fue entregado en efectivo, en una bolsa negra, en Guayaibí, en la casa del exjuez Vidalino Jara.

Reclamó violenta detención

En cuando al supuesto intento de asalto al Banco Continental, volvió a relatar que lo sacaron a patadas y bofetones de su vehículo y fue alzado a la patrullera, para detenerlo en el Departamento de Investigación de Delitos de la ciudad de Santa Rosa del Aguaray.

El juez denunció que lo acusaron por resistencia, porque él “sabe de sus delitos”, y como ya no saben por qué motivo acusarlo.

Reconoció que tiene medidas impuestas por un accidente fatal de tránsito en el que estuvo involucrado, y dijo que esto es “por la ineptitud del doctor Vicente Coronel”. Señaló a la doctora Carolina Llanes instruyó en una acordada a los juzgados de garantía para que no quede nada pendiente en los reclusorios. Sin embargo, dijo que este juez, por “ignorancia supina”, lo mantiene con medidas.

Condenado por intento de frenar extradición

Recordemos que en julio de 2018, el exjuez de Santaní Crescencio Ocampos fue condenado por prevaricato a dos años de cárcel con suspensión de la ejecución de la pena. El exmagistrado otorgó a fines del año 2017 un habeas corpus genérico para intentar frenar la extradición al Brasil del narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão.

El entonces juez Ocampos firmó la medida el 22 de diciembre de 2017, pero recién el 26 se dio a conocer la resolución por los abogados del narcotraficante, cuando ya estaba todo listo para enviar a Pavão al Brasil, el 28 de ese mes.

Fallo fue anulado

Tras el escándalo que generó la acción de Ocampos, la Cámara de Apelaciones de San Pedro anuló el fallo y luego la Corte dispuso la intervención del juzgado de Santaní y la suspensión del magistrado, quien había solicitado vacaciones tras firmar el habeas corpus.

Sin embargo, tras darse todos estos hechos, el mismo Crescencio presentó su renuncia al cargo de juez, para evitar sanciones.

Para dar lugar al habeas corpus el juez Ocampos había argumentado el supuesto peligro que corre Pavão al ser extraditado al vecino país. Sin embargo, según explicó la Corte en su resolución final, el peligro argumentado es “claramente abstracto”, ya que a cualquier juez o Tribunal de nuestra República se le encuentra vedado expedirse sobre “supuestas condiciones que pudieran amenazar la seguridad o vida de cualquier persona en otro país”.

