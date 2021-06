Los antibióticos no sirven para los virus como resfriado, bronquitis y gripe

La mayoría de las infecciones respiratorias (resfriado, bronquitis y gripe) son causadas por virus que no requieren antibióticos, por lo tanto, la automedicación no es el camino sino la consulta médica.

Desde el Ministerio de Salud observan que hay un aumento de infecciones en los hospitales y un uso indiscriminado de antibióticos, así lo hizo saber la titular de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles, Viviana de Egea. “La resistencia a los antimicrobianos no solo pone en peligro la eficacia de los tratamientos, también contribuye a prolongar las estancias hospitalarias, y a su vez genera mayor mortalidad”, expuso.

Se estima que para el 2050, las infecciones ocasionadas por bacterias resistentes a los antibióticos serán la primera causa de muerte. De Egea esgrimió que “es probable que esto se haya acelerado, debido al uso indiscriminado de antibióticos en todos los países, en la desesperación de tratar a los pacientes con COVID-19”.

Lea más: COVID-19: se deben dar situaciones sanitarias específicas para recurrir a antibióticos ante un cuadro leve

La doctora comentó que en muchos casos se aplicaron antibióticos que no eran necesarios y se sigue viendo esta práctica, esto produce que las bacterias que están circulando sean altamente resistentes.

También dijo que se han detectado en el país bacterias que son altamente resistentes a todos los antibióticos, razón por la que alerta a los médicos a tener en cuenta esta situación al momento de prescribir el tratamiento a sus pacientes. “El uso prudente de antibióticos es algo que no le compete solo a los médicos, también a la ciudadanía, a la salud animal y al medio ambiente”, expresó.

Lea más: Descubren antibióticos que acaban con la resistencia a los antimicrobianos

Cómo tomar antibióticos

-Se toma antibióticos respetando la dosis y el horario prescrito por el médico tratante.

-No presionar al médico para que le recete antibiótico cuando éste no lo hace. Considerar que un médico que no prescribe antibióticos no está haciendo bien su trabajo es incorrecto.

-No compartir los antibióticos que le sobre con otros, aunque tengan síntomas similares.

-Los médicos no prescribirán antibióticos si es que no hay faceta clara de infección bacteriana y en lo posible indicarán antibióticos dirigidos, y hacer cultivos cuando son necesarios para no usar antibióticos de amplio espectro en forma prolongada.