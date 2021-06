Exjuez que benefició a Chimenes Pavão tendría trastorno de bipolaridad

Esta condición de trastorno mental se constató, según el camarista, luego que Ocampos fuera procesado por homicidio culposo producido en un accidente de tránsito, acaecido el 1 de mayo pasado, en San Pedro, tras el cual fue sometido a un estudio psiquiátrico donde se determinó que el exmagistrado padece de bipolaridad.

El camarista Benítez dijo que tras haber revisado el expediente sobre homicidio culposo en accidente de tránsito, verificó que según el resultado del psiquiatra forense Cristian Hernidas, Ocampos “tiene un severo trastorno de bipolaridad, y no distingue entre el bien y el mal, y debería estar con un tratamiento médico con control familiar, eso fue lo que dijo al menos el psiquiatra en su dictamen” indicó.

Agregó: “Bajo esas condiciones se le recomendó al juez del caso del accidente de tránsito que le otorgue arresto domiciliario, o en su defecto, que si no tiene las condiciones familiares necesarias, se disponga internación para su tratamiento”.

Anularon hábeas corpus

En otro momento, el camarista Benítez recordó que en diciembre de 2017 el entonces juez de Santaní, Crescencio Ocampos, había favorecido al narco Chimenes Pavao, y que él como miembro de la Cámara de Apelaciones de San Pedro había anulado la garantía constitucional porque la resolución de primera instancia carecía de argumentos jurídicos lógicos, y porque además, el exjuez no tenía competencia para intervenir en el mencionado hábeas corpus.

Reconoció coima

El viernes de la semana pasada, cuando Ocampos fue detenido por personal del Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional, por no querer pagar la compra de productos de un supermercado, denunció entonces el abuso por parte de agentes policiales y a la vez reconoció que había recibido una coima de US$ 140.000.

Ocampos confesó a ABC que recibió los US$ 140.000 por conceder el hábeas corpus para que no extraditaran al Brasil a Chimenes Pavão. Aseguró entonces que no fue delito haber tomado ese dinero porque “tenemos que hacer favores”.