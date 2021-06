La Comilona llega con recetas de las abuelas

La tradición de esta fiesta gastronómica sigue año tras año y debido a la pandemia, renovó su formato; la última edición se celebró a través de una emisión televisiva, y en este 2021, vuelve con cuatro programas, que se transmitirán todos los domingos de julio por tus canales favoritos. Este año, para el deleite de las familias que siempre apoyan a la fundación Teletón llegan las “Abuelas al Rescate” con sus recetas. Ya se pueden adquirir tickets para participar de una rifa que tiene como premios un terreno, un auto Baic 0km, una moto, electrodomésticos y mucho más, informaron desde la Fundación.

“Tal es así que durante el último mes se realizó una pequeña investigación para rescatar las recetas de las abuelas. Como resultado, unas 10 estarán disponibles en un libro digital al que se podrá acceder a través de las redes de la @LaComilonaPy (en Facebook e Instagram). Todas las recetas del libro hablan sobre comidas “recicladas”, tales como: croquetas de guiso, tortón de arroz, ñoquis con salsa de sopa kue de verduras y muchas más. El objetivo es promover el cero desperdicio de los alimentos”, menciono Roberto Galeano, director ejecutivo de Teletón.

Durante los programas de La Comilona, se compartirán estas recetas, desde las protagonistas: las abuelas. También formarán parte de un jurado que probará la comida de los integrantes de la Selección de Comilones, un grupo de figuras que competirán en diferentes desafíos entre ellos, cocinar.

En Teletón, varias abuelas acompañan a sus nietos en las atenciones presenciales y también en las casas. Una de ellas es Zunilda, abuela de Thiago que destaca los avances de su nieto. “Le gusta ir a su terapia, es más despierto ahora, él llama tía a las terapeutas y está muy contento ahí”, afirma.

Relata que en un principio Thiago iba al Centro de Rehabilitación de Coronel Oviedo, y cuando tocaba llegar a las atenciones, se quedaba en lo de una pariente de la zona. “De la fundación iban a buscarle a la casa de la tía para ir y les llevaban de vuelta”.

“Había desayuno también para cada usuario, y si uno no tenía para el hospedaje, desde la fundación le cubrían. Siempre le digo a la gente de mi ciudad, de Villa Hayes, que Teletón ayuda a los niños con discapacidad, antes no creía tanto pero después de que estuve adentro con mi nieto, vi que vale la pena apoyarles”, asegura ña Zunilda.

Luego, Thiago se trasladó al Centro de Rehabilitación de Asunción, donde a veces, lo acompaña ella, cuando su hija no puede. “Un día que tenía que llevarle, me sentí mal y le pedí a Dios que me ayude para llegar, en eso, a unas cuadras, una señora me llama, me pregunta si voy a la fundación y se ofreció a acercarme, porque también iba allí, por eso digo que cuando uno tiene esperanza, las cosas salen bien”, expresa la abuela.

Todos los domingos de julio estarán cargados de premios

Para participar del sorteo de los premios ya se pueden adquirir los tickets en cualquier boca de cobranza de Infonet, escaneando desde el celular el código QR Teletón con la app del banco, con la app Itaú Py, app Itaú Pagos y la web de Itaú; también escribiendo al WhatsApp de Teletón: 0986 11 10 19; y en los locales de Itaú, Bristol y Farmacenter.

Desde G. 10.000 ya están disponibles los tickets, para sostener el acompañamiento a cientos de familias de todo el país que reciben servicios integrales de rehabilitación de la fundación.

En los programas habrá artistas invitados, cocineros compartiendo recetas y mucho más. Varias figuras que apoyan a la causa voluntariamente estarán participando todo el mes de desafíos entretenidos, en los que van a tener que sortear varios obstáculos y la gente definirá cuál es su equipo favorito.

Paralelamente a las actividades, voluntarios y voluntarias organizarán Comilonitas para brindar su apoyo a los niños y niñas. Igualmente, locales gastronómicos de todo el país se sumarán con la venta de comidas, sumándose a la Ruta Gastronómica de La Comilona, que dará a conocer a los puntos adheridos próximamente.

El trabajo que viene haciendo la fundación

Teletón no se detuvo desde el inicio de la pandemia, sino que se reestructuró para seguir ofreciendo acompañamiento a las familias. Actualmente, se brindan los servicios de manera mixta: presencial y a distancia. Tutoriales, textos, audios con indicaciones y webinars son algunos de los formatos de acompañamiento que la fundación está llevando a cabo. Vale destacar que para las atenciones presenciales, todos los centros de rehabilitación se encuentran acondicionados acorde a las medidas de cuidado, así como los profesionales cuentan con el equipamiento necesario.

Unas 3.800 atenciones semanales son brindadas por Teletón, y para sostener eso, insta a la ciudadanía a que se una a La Comilona y participe del sorteo de todos estos premios.