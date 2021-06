Halley tilda de inepta la administración del IPS y reitera panorama oscuro para fondos jubilatorios

El ahora exgerente de Prestaciones Económicas del IPS criticó el fallo de la Corte Suprema de Justicia porque, según él, convierte a la jubilación en un modelo en capital individual, en el que solamente pagan de acuerdo a lo que el jubilado puso, hasta que se agote su inversión en cinco o seis años, “y después de eso, ¿quién te va a pagar?”, cuestionó Pedro Halley, para explicar el porqué de la gravedad del fallo de la Corte.

Refirió que este es un gran debate que tiene que discutirse en el Congreso entre todos, “no entre cuatro paredes a través del interés particular en un fallo”, dijo para dar un panorama de lo grave de este fallo.

Fondos jubilatorios en crisis

Añadió que se siente un precedente terrible, porque detrás de los 126 accionantes, “vienen 800 jubilados que también tienen el mismo problema, y después vienen 6.000 cotizantes que cotizan por encima de 10 salarios mínimos y luego los de la ANDE e Itaipú, esto puede llevar al default del sistema”, advirtió.

Contó que se lo criticó por ser alarmista al respecto de esta cuestión, a lo que respondió que “si se trata de manejar tu dinero y tu aporte, sí voy a ser alarmista porque estoy cuidando tu jubilación y la de tus hijos”.

Dijo sin vueltas que “esta administración del IPS es inepta para manejar este seguro social, y lo voy a repetir mil veces”, desafió.

Dijo que ya había advertido del fallo

Comentó que ya en el 2017 había advertido al presidente Bataglia sobre ese fallo, pues le llamó la atención que el IPS no fue parte del juicio, y ni siquiera se les corrió traslado de esa acción de inconstitucionalidad. “Contestó la Procuraduría General de la República nomás, y con mucha deficiencia, por lo tanto perdimos de entrada”, recordó.

Agregó que en el 2017 unos amigos le avisaron que había un fallo de la Corte que perjudicaba al IPS, inmediatamente trajo el fallo y se lo comunicó al presidente, pero no se tomaron decisiones hasta el 2020, en que le reiteró la advertencia al doctor Andrés Gubetich.

“Él sí tuvo el coraje de interponer unas acciones autónomas de nulidad para que la Corte revea su propia decisión, esa es la acción que hoy está tramitándose en el Tribunal de Apelaciones, lo que me molesta es que frente a esa amenaza de tocarse mal los fondos de pensiones, el IPS no responde a los intereses que debería estar cuidando en favor de los asegurados”, criticó.

No le comunicaron su salida

Señaló que se enteró de su destitución por medio de una resolución que se encontraba en la Intranet del IPS. “Yo hubiera esperado una llamada, de frente con hombría, y no enterarme a través de la pantalla, pero bueno, me voy a mi casa, se acata. No estoy de acuerdo, así como no lo estoy con el fallo y con muchas otras cosas que están haciendo”, expresó.

Contó que hubo una reacción bastante dura por parte de algunos empleadores, y que la presidencia de la institución le llamó la atención por observar este fraude. “La trampa que hacían era que como el IPS paga la compensación económica a los suspendidos, luego empezamos a recibir denuncias de trabajadores que tienen miedo, que sus patrones los suspendían pero le hacían venir a trabajar, o sea, era una simulación en perjuicio de los fondos que se establecieron para pagar esa compensación. Eso denuncié, y pedí que se investigue, y ahí me acusaron de criminalizar a los empleadores. Hay algunos que hacen trampa, hay que llevarlos a la Fiscalía. Ese fue el primer round, y el segundo el fallo de la Corte. Por lo visto hay que callarse y dejar que se vacíen los fondos, que 30 tipos se lleven G. 30.000 millones en cualquier momento. No estoy de acuerdo”, relató Halley sobre cómo fueron los acontecimientos que llevaron a su destitución.

Horizonte negro para fondos jubilatorios

Vaticinó un horizonte muy negativo para los fondos del IPS, más aún si no se hacen reformas. “Pero con gente que no tiene visión a largo plazo de un seguro social, no creo que se pase del horizonte actuarial del 2040”, resaltó.

Detalló que si este fallo queda firme y todos los que cotizan por encima de 10 salarios mínimos piden una jubilación superior a 10 salarios mínimos, el horizonte actuarial bajará al 2030.

Lamentó que de seguir esto así, en 10 años a muchos jubilados se les tendrá que decir “no tengo recursos porque se llevaron toda la guita”.

Subrayó que es urgente actuar con firmeza, “actuar hasta a nivel político para que ese fallo se revea, y este sistema siga siendo blindado en beneficio de los aportantes”.

Puntualizó que si el fallo no se revé el gasto mensual del IPS irá de US$ 35 millones a US$ 40 millones.

Sobre pago a navegante

Sobre el caso del navegante Valentín González, reconoció que sí se le hizo el pago, pero el dinero acumulado desde que ganó la demanda, “y como no hizo la ejecución de sentencia se le pagó el acumulado, ese es el monto del que se habla. Yo no actualicé individualmente nada, todo va por proceso, dictamen jurídico y resoluciones”, aclaró.

Explicó que la cantidad de jubilados va aumentando a un promedio de 200 jubilados por mes, va lo que se convierte en 5.000 jubilados por año. Hoy tenemos 60.000 jubilados aproximadamente. “Esas personas deben seguir cobrando sus beneficios hasta que se mueran, y cómo se les garantizará eso si a 126 jubilados se les pagará de entrada G. 30.000 millones y al mes siguiente una jubilación de G. 40 millones. No hay sistema en el mundo que aguante ese tipo de jubilaciones”, siguió graficando.

Finalizó afirmando que tanto el presidente del Consejo como sus miembros “deben dejar los cargos, y se debe poner a gente idónea y técnica, que maneje la seguridad social, además de conceptos económicos de largo plazo”.

El fallo de la discordia

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia permitirá que marinos puedan cobrar montos jubilatorios muy por encima del máximo establecido por la ley del Instituto de Previsión Social (IPS). ignorando las leyes de la previsional, los marinos presentaron sendas acciones legales porque pretenden que el IPS pague la totalidad de los sueldos que cobraban durante sus años como activos. Algunos llegaron a percibir incluso G. 80 millones o hasta G. 100 millones mensuales.

La situación llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que decidió fallar a favor de los demandantes. Según el gerente de prestaciones del IPS, con esto la previsional deberá pasar de pagar US$ 33 millones mensual por haberes jubilatorios a cerca de US$ 45 millones por mes. “Esto va a vaciar mucho antes del 2045 el fondo común jubilatorio”, aseguró Halley días pasados.