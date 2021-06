La lluvia y el frío no detuvieron a comensales

A pesar de la lluvia y el frío que se hicieron sentir ayer durante todo el día, los bares del microcentro y otras zonas de la capital organizados en la Asociación de la Movida Nocturna del Centro Histórico de Asunción (Amcha) recibieron a centenares de clientes.

Durante la jornada de ayer, muchos de los locales decidieron no cerrar la calle para brindar así un lugar de estacionamiento más cercano a sus clientes, en tanto que otros, sacaron mesas y sillas recién cuándo el clima se mostró menos severo.

Lea más: Uso de calles para gastronómicos genera buena facturación

“Con lluvia y frío igual recibimos mucha clientela. No nos podemos quejar”, sostuvo Alexis Franco, representante legal de El Bodegón.

Este local se mostró a salón lleno durante todo el día. Ayer, incluso un gran número de personas decidieron celebrar su fiesta de cumpleaños en el lugar.

Los tradicionales Lido Bar y El Bolsi -que decieron desplegar sus mesas a la calle- mostraron una buena cantidad de clientela.

Cabe mencionar que el permiso de uso de calles y veredas para la colocación de mesas y sillas es posible mediante la ordenanza 307/20 que autoriza la utilización de estos espacios por parte de restaurantes, heladerías, bares, choperías, etc.

En el microcentro se encuentra también La Vermutería, Pirata bar, Ámsterdam, Bar Iturbe, Don Vito, Café Martínez, Bellini, Burger King, La Churrería, Palma Róga Hotel, La María, El Grillo, TGI, Juan Valdez, Absoluto Rock, Check Point, La Chispa y La Chopería del Puerto.

Bares y restaurantes como Kaiseki, Hopping, Budapest, Patagonia 2, La Tapería, Nagai, Tap Garage, McCarthy’s, Sinaloa, Kilkenny, La Birrería, Bellini, Nación Sushi, Black and Go y Spin the Black Mango en la zona Carmelitas también son parte de la iniciativa.

Lea más: Gastronómicos desean mantener los bares al aire libre

Asimismo, en zona Villamorra y Recoleta se sumaron Charles The Bar, The Walking Beer, Rock 66, La Candelaria, La Pecadora y Patagonia y en zona Brasilia, Pizza Urbana y Pizzometro.

Por otra parte, el viernes último se mantuvo una reunión en carácter de planificación con referentes de las Asociaciones de locales nocturnos, gastronómicos y afines.

Según la Comuna, se pretende iniciar un proceso de regularización y mejoramiento en materia de Prevención Contra Incendios, ya en este 2021.