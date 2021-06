Deuda de la ANDE asciende a US$ 1.402 millones

Según el informe de la ANDE, el 76,5% (₲ 7.062.541 millones, equivalente a US$ 1.071,4 millones) corresponde a deudas con organismos internacionales de crédito, entes financieros privados del exterior, sector público no financiero y deudas públicas internas varias. “Es importante mencionar que el índice de endeudamiento (pasivo total / activo total) al mes de abril de 2021 es del 39%”, puntualiza.

El saldo de la deuda de la estatal, según fuentes propias, representa el 3,7% del Productor Interno Bruto, estimado por el BCP para el presente ejercicio.

El material de la ANDE especifica que de su deuda actual, al cierre de abril de 2021, el 28% corresponde al saldo del financiamiento proveniente de la colocación que hizo el Gobierno paraguayo de Bonos Soberanos en mercados externos, por un total de ₲ 1.977.573 millones (US$ 300 millones), provenientes de la primera y segunda colocación de esos papeles en el exterior, recursos que emplearon para solventar obras de infraestructura del Sistema Interconectado Nacional (SIN), con plazos para el repago de capital de 10 y 30 años, y una tasa de interés anual de 4,625% y 6,1% respectivamente, explica la estatal.

Los saldos de las deudas con el Banco do Brasil (US$ 12,8 millones) y el Banco Nación Argentina (BNA) (US$ 60,8 millones) corresponden a los préstamos que recibió la ANDE para integrar el capital de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, con un interés del 6% anual, con plazos de repago de 38 y 40 años.

Los demás saldos corresponden a préstamos obtenidos de organismos financieros del exterior para el financiamientos de inversiones de infraestructura en el Sistema Interconectado Nacional (SIN).

En el cuadro adjunto se detalla que la deuda con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es de US$ 79,5 millones y con el banco alemán KFW, US$ 4,1 millones. Asimismo, con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), asciende a US$ 9,5 millones; con el Instituto de Crédito Oficial del Reino Unido (ICO), US$ 3,4 millones y con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), US$ 80,5 millones.

Con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la deuda llega a US$ 301,7 millones, y con Fondo de la Organización de los Países Exportadores del Petróleo para Desarrollo Internacional (OFID), otros US$ 16,8 millones.

Con Itaipú (Convenio Subestación Margen Derecha - SEMD), la deuda es de US$ 4,8 millones; con la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), US$ 88,6 millones y con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), US$ 109,1 millones.