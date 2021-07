Muertos y heridos en noche marcada por varios siniestros viales

El equipo nocturno de ABC reportó cuatro accidentes de tránsito registrados en la noche del miércoles en diferentes puntos. Dos tuvieron derivación fatal: dos jóvenes de 18 años que transitaban en motocicletas, en diferentes circunstancias, perdieron la vida.

El primer caso es el de José Luis Pérez, quien falleció tras impactar contra un camioncito en Avelino Martínez y Padre Trujillo, San Lorenzo. El mismo trabajaba en el servicio de delivery. Ocurrió cerca de las 22:30.

La subcomisario Elizabeth Palacios, del Puesto Policial 006 Espíritu Santo, informó que Pérez circulaba con dirección hacia San Lorenzo, proveniente de Ñemby, cuando el otro vehículo involucrado salió de un local de comida con dirección hacia San Lorenzo. Fue allí que el motociclista chocó contra el rodado de forma violenta y cayó a la capa asfáltica, sufriendo una lesión grave a la altura de la cabeza.

El capitán Daniel Aguilar, de los bomberos de Fernando de la Mora, informó que le realizaron reanimación cardiopulmonar (RCP) de manera inmediata y ya luego con apoyo de paramédicos de SEME con un soporte avanzado, pero por el nivel de lesión severa no se le pudo salvar. Agregó que no se sabe con exactitud si llevaba casco protector. “Presumimos que por el nivel de lesión, su casco no era lo suficientemente resistente o no llevaba casco”, indicó el voluntario.

Testigos afirmaron que el motociclista circulaba a una velocidad prudencial. En cuanto al conductor del camioncito, identificado como Richard Leonor Santacruz Mendieta, de 31 años, se encuentra arrestado en sede de la dependencia policial interviniente.

En el segundo caso, perdió la vida Stiven Flores Fabián, quien iba al mando de una moto Kenton con chapa 630 BJH. El percance se reportó a las 19:20 sobre la calle Santa Rosa casi 10 de Agosto del barrio Centro de Ñemby.

El oficial Derlis Cantero, de la comisaría séptima Central, informó que un automóvil circulaba del centro de Ñemby hacia el barrio Salinas, alcanzó intersección calle 10 de agosto e intentó girar a la izquierda, y en ese momento la motocicleta que circulaba en sentido contrario impactó de forma frontal, cayendo su conductor al pavimento.

El agente dijo que se presume que el motociclista se golpeó la cabeza por un muro, se cree que no llevaba casco. Tuvo lesiones a la altura de la cabeza y en varias partes del cuerpo. Luego fue trasladado hasta el centro de salud local por Bomberos Voluntarios de la 15a Compañía, donde se produjo su deceso.

El otro vehículo involucrado fue una Toyota IST chapa N° BZT 223, al mando de Natalia Rocio Franco, de 35, quien fue sometida al alcotest con resultado negativo.

Dos choques con daños materiales y heridos

Uno ocurrió en la entrada del túnel Semidei sobre la Transchaco, cuando una Toyota Ractis con chapa AAAB 143, al mando de Delsy González, chocó contra una rampa poco visible en una zona peligrosa, informó el suboficial Víctor Agüero, quien detalló que la conductora resultó ilesa, y manifestó que se le habría nublado la vista. Su acompañante Fiorella Sugastti, de 21 años, sufrió golpes y fue trasladada a un centro asistencial.

Entretanto, José Daniel Amarilla Rodríguez, conductor de un vehículo Daewoo Cielo, circulaba por San Martín y después de cruzar la Avda. Aviadores del Chaco, aparentemente en su intención de desviar a una unidad de la Línea 18, pasó al otro carril, cordoneó, perdiendo el control del vehículo e impactó finalmente por una columna de la ANDE. Quedó atrapado en el habitáculo del rodado y bomberos de Santísima Trinidad lo rescataron para luego derivarlo a un centro asistencial. Tuvo golpes en varias partes del cuerpo, reportó el periodista de ABC Rodolfo López.