Organizaciones que antes apoyaban a Durand critican baja ejecución de Pereira

Carlos Ayala, presidente de la Asociación de Servicio de Asistencia Técnica (SAT) del Paraguay; Punciano Sánchez, presidente de la “multisectorial”, y Teófilo Saldívar, vicepresidente de empresas constructoras se unieron para pedir al Poder Ejecutivo que reemplace al ministro Carlos Pereira del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) ante la baja ejecución de los recursos que dispone la institución. Son los mismos que meses atrás apoyaban al exministro Dany Durand.

Lea más: SAT divididas ante gestión de los US$ 47 millones y la reforma del Fonavis que apunta a mayor transparencia

En visita a nuestra redacción, Saldívar manifestó que existe un excedente de recursos del año pasado y que aún no fue utilizado por una cuestión que “no se logra explicar”. Mostró un resumen de ejecución presupuestaria del 1 de enero al 31 de mayo de la institución, en el cual se aprecia una ejecución total del 17%, y en el detalle por programas, se reporta un 17% en el Fonavis. “Cómo es posible que el Fondo Nacional de Viviendas Sociales (Fonavis), el programa estrella del MUVH, reporte baja ejecución siendo que los trámites son simplificados para brindar mayor agilidad”, dijo el vocero de las constructoras.

Cabe recordar que el Fonavis permite adjudicaciones directas de proyectos presentados por SAT, con los cuales postulan a la gente de escasos recursos para acceder a la casa propia subsidiada por el Estado. Luego de denuncias de una serie de irregularidades en la administración anterior, a cargo de Dany Durand, Carlos Pereira lo reemplazó y encaró una reforma de la normativa.

Los ajustes de las exigencias derivaron en una demora en el proceso de los expedientes presentados por los SAT, según se explicó desde el MUVH. Al respecto, Ayala respondió que eso es mentira. “No existe tal reforma, se cambió el proceso de adjudicación entre SAT y constructora, que a nosotros nos conviene pero no gran cosa, no se justifica la demora”, expresó. Comparó la gestión de Pereira con Durand, en la que esta demora no se daba, según recalcó.

Sobre el punto, Sánchez destacó que los beneficiarios son las organizaciones sociales y son los principales contralores en la construcción de las casas. “Los proyectos se postulan para brindar una vivienda digna a la gente que vive en los asentamientos, en los mismos sitios donde ya se encuentran. Así colaboran con los trabajos y están pendientes de la construcción”, manifestó. Agregó que los beneficiarios realizan trabajos de albañilería, carpintería y otros.