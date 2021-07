Mascotas: Firulais y Don Gato abrigados y a la moda

Turbo Pet Clothing es un emprendimiento a cargo de Fabiola Yoma, ofrece prendas personalizadas para mascotas, desde las más grandes hasta las pequeñitas, perros y gatos. “Siempre trato de escoger telas divertidas con colores alegres que siento que identifican a las emociones y mejores momentos que vivimos todos con nuestras amadas mascotas” refirió Yoma.

Inspirado en un amor que duró 16 años

La confección de prendas para mascotas nace a raíz del amor que Fabiola Yoma siente por los animales en general, pero puntualmente hacia su pequeño perrito, de ahí el nombre “Turbo Pet” ya que el mejor amigo de Fabiola llevaba el nombre de Turbo.

“Es una marca que nace inspirada en mi hermoso perrito que amé, cuidé y me hizo inmensamente feliz durante 16 años, pero ya no está. Recuerdo que me encantaba vestirlo y viendo que a mis amistades y allegados les encantaban sus prendas pensé en transformar ese hobbie en un proyecto pensado en todas las mascotas en general y en los amantes de los animales cómo yo” dijo Fabiola, quien además expresó que guarda los más lindos recuerdos de su mascota Turbo, el era su vida y alegría al llegar a su domicilio, “era mi hijo y solo me pedía amor, el está presente siempre en cada prenda que confecciono, y cuando los clientes me envían las fotos de sus mascotas con sus ropitas lo veo a Turbo en cada una de ellas”.

Para todos los talles

Fabiola mencionó que confecciona para todos los talles de mascotas, los mide y sugiere el mejor diseño para su contextura física, pensando también en el gusto y preferencia del cliente. “Contamos con telas antialérgicas de muy buena calidad para todo tipo de pelaje, sabemos que nuestras mascotas deben ser atendidas hasta en esos detalles”.

Colección invierno

La emprendedora comentó que para esta temporada de invierno decidió expandirse y diseñar nuevos modelos de prendas tejidas a mano con palillos, estas están confeccionadas con lana y algodón y ya ha recibido muchos pedidos.

Pedidos a través de las redes sociales

Por el momento, Turbo Pet solo activa vendiendo a través de su página de Instagram y Facebook como turbopet, allí se realizan los pedidos y luego se coordina la entrega con el cliente.