Por falta de un freezer no habilitan el vacunatorio en Ayolas

AYOLAS. Para este fin de semana no se habilitará ningún vacunatorio en el distrito de Ayolas para inmunizar a personas de 18 años a 49 con enfermedades de bases. El impedimento se debe a que no se cuenta con freezer para mantener las vacunas Sputnik V a menos 20° C. Esta es la primera vez que se tiene en el departamento este tipo de biológicos.