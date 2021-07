Más de dos horas de retraso en Carapeguá, por problema con descongelamiento de vacunas

“No es que se quemó (el congelador), no es así, eso necesita un enfriamiento especial; nosotros tenemos el equipo, pero no estamos asegurando que nuestro generador en caso de corte de energía eléctrica pueda mantener bajas las temperaturas, eso se va a corregir hoy y entonces por precaución decidimos hacer el retiro del Regional”, comentó Ochoa sobre el motivo inicial del porqué no tenían las vacunas en el sitio.

Otro inconveniente que reconoció es que no están acostumbrados a trabajar con las Sputnik V, que requieren condiciones especiales de temperatura y cuando fueron a retirar, no se llegó al punto requerido. “Nosotros fuimos citados a las 6:00 para el retiro de las vacunas del Hospital de Paraguarí, que dista a 12 km de Carapeguá, y una vez que se retiran estas vacunas, se tiene que esperar que se descongelen y alcancen cierta temperatura para poder transportar, entonces es lo que se estaba aguardando”, refirió.

“Nos encontramos con la situación de que no se descongeló como se tenía que descongelar, no alcanzó la temperatura adecuada, pero nos dijeron que ahora ya están viniendo”, apuntó y prometió que mañana ya no se daría esta situación.

A modo de tranquilizar a la gente que con justa razón está ofuscada, se comprometió a que la vacunación arrancará apenas lleguen las dosis y que se inmunizará a todos los que estén en la fila. “Existieron ciertas versiones de que se iba a limitar el número y no, nosotros tenemos la intención de trabajar y cumplir con todas aquellas personas que están haciendo la fila”, remarcó.