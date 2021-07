Esperó desde ayer para recibir la vacuna antiCOVID, pero le dijeron que figuraba como muerta

Este es el caso de doña Ana Delgado, quien desde ayer a las 19:00 estuvo en la fila de la Costanera esperando para recibir su dosis. La mujer, quien vino desde la ciudad de Limpio, indicó que tiene una enfermedad de base y que llegó con la esperanza de recibir hoy muy temprano su dosis, pero tuvo que dejar la fila mientras las encargadas de los vacunatorios realizaban el cambio de los datos en el sistema; es decir, que la “revivan” en los papeles en que figuraba como fallecida.

“Desde ayer estoy y me dicen que estoy fallecida. Me asusté luego porque es la primera vez que me pasa algo así. Ahora me dicen que espere, que me van a hacer las gestiones para que pueda recibir mi dosis. Vine ayer porque hoy ya quería irme temprano”, manifestó todavía con el susto en su rostro.

Entretanto, a los demás vacunatorios habilitados a nivel central siguen llegando las personas para recibir sus dosis.

Por ejemplo, en CIMEE de Mariano Roque Alonso, se puede ver una gran cantidad de autos que bordean todo el cuartel militar; sin embargo, es escasa la cantidad de gente que llega caminando. En este vacunatorio fueron habilitadas la modalidad “autovac” y peatonal

Por otro lado, en el vacunatorio del Shopping del Sol la fila empieza sobre Aviadores de Chaco y se extiende sobre la calle Nuestra Señora del Carmen.

El Ministerio de Salud informó que en todo el país fueron 33.427 las personas de entre 18 y 49 años con enfermedades de base que recibieron ayer la primera dosis de la vacuna antiCOVID.

Para hoy se aguarda a los que tengan terminación de cédula de 5 a 9 en todo el país.