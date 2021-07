Continúa la vacunación antiCOVID con los adultos y vulnerables “rezagados”

Al vacunatorio instalado en el Club Fomento de Barrio Obrero, muchas personas se acercaron a tempranas horas para recibir la vacuna contra el COVID-19. Tras la apertura del local, unos 60 interesados en inmunizarse ingresaron para aguardar turno, según informó la periodista de ABC Fiona Aquino.

Una joven que llegó al vacunatorio comentó que no logró vacunarse durante el fin de semana porque no pudo conseguir el certificado médico que se exige a los vulnerables para que puedan recibir la dosis. “Mi nutricionista no podía atenderme, entonces tuve que esperar”, señaló.

Asimismo, la joven celebró que, finalmente, tras varios meses de incertidumbre, las personas vulnerables al virus están habilitadas para la inmunización. “Es un alivio por fin tener la vacuna”, dijo.

En el Club Fomento de Barrio Obrero se están aplicando las dosis de AstraZeneca y Moderna. El fin de semana pasado se había inmunizado a los vulnerables con la vacuna rusa Sputnik V.

Por su parte, en el vacunatorio habilitado en Itá Enramada la jornada no arrancó en el horario establecido (07:00) debido a que las dosis aún no llegaron al sitio, según el reporte de la periodista de ABC Carolina Sales.

Ayer, en este local ya se había generado inconvenientes con la disponibilidad de la dosis, dado que a las 16:00 ya no contaban con más biológicos para la inmunización, pese a que el horario de cierre es recién a las 17:00.

¿Hasta cuándo pueden vacunarse los “rezagados”?

Desde hoy hasta el próximo miércoles pueden recibir las dosis antiCOVID los “rezagados” de la población vulnerable y la de los adultos de 50 años en adelante que no lograron inmunizarse en los días previos habilitados. No se tendrá en cuenta la terminación del número de cédula para la validación de la vacunación.

El fin de semana pasado se estableció como exclusivo para la vacunación de vulnerables. Sin embargo, solamente se inmunizaron más de 76.000 personas con enfermedades de base, de las 200.000 que se habían registrado previamente.

Las personas vulnerables deben acercarse a los vacunatorios con un certificado firmado por un médico. En algunos locales, hay profesionales que están expidiendo las constancias y validando documentos clínicos.

El jueves y el viernes fueron destinados para la aplicación exclusiva de las segundas dosis, de acuerdo al cronograma del Ministerio de Salud.