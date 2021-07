COVID: Rezagados podrán vacunarse desde mañana, sin terminación de número de cédula

A partir de mañana y hasta el miércoles podrán vacunarse contra el COVID-19 los vulnerables “rezagados” que no se inmunizaron durante este sábado y domingo. También podrán vacunarse los adultos mayores de 50 años cumplidos en adelante que no lograron recibir la dosis en los días previos habilitados. No se tendrá en cuenta la terminación del número de cédula.