No descartan intento de robo agravado a intendenta de Nueva Colombia

Como la mandamás de la localidad cordillerana no mencionó que tuvo amenazas previas ni tiene sospechas de las personas que buscan dañarla, la agente del Ministerio Público sacó estas conclusiones. Alice Noemi Acosta, de 22 años hermana del buscado declaró y aportó elementos relevantes para avanzar con la investigación que de momento sigue sin muchos resultados. El equipo fiscal no quiso detallar los datos para no entorpecer la diligencia. Finalmente, la demorada fue puesta en libertad pues no habría ingreso a la vivienda de Escobar.

Alejandro Daniel sigue siendo uno de los objetivos que por las características explicadas por Escobar sería uno de los tres hombres que entró armado buscando supuestamente a la víctima y a la que incluso apuntaron con un arma de fuego. Sin embargo, la teoría ahora es que la meta de los agresores era apoderarse de dinero. Se especula de unos 100 millones de guaraníes del FONACIDE. Acosta Hermosilla tiene orden de detención y Álvarez refirió que se constatará la información que proveyó sobre Alejandro que estaba ausente presumiblemente por motivos laborales. De momento el hombre que sería un reservista militar sigue prófugo. No cuenta con antecedentes policiales, según las pesquisas.

En un principio, Alice fue puesta a disposición de las autoridades porque es titular de la línea telefónica que fue rastreada. Su número aparece como activo el 25 de junio último cerca de las 01 de la madrugada cuando se produjo el ataque.

El procedimiento de ayer sirvió para encontrar objetos que se están peritando. Un rifle, vestimenta camuflada y un aparato celular. Esto último puede tener información relevante sobre cómo se pudo haber planeado el ingreso armado y de contactos entre los que perpetraron el delito. Además de Álvarez, Carlos Maldonado y Claudia Aguilera son los otros fiscales que están en este operativo. Los investigadores tratan de entender quienes pasaron la información de cómo los atracadores sabían de los millones que había en la casa.

