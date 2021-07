A fin de mes harían un nuevo pago del subsidio de frontera

La cartera tiene aún pendiente dos pagos, de los seis establecidos para comerciantes y trabajadores formales que residen en las 16 ciudades ubicadas en la frontera con Argentina, por lo que manejan como fecha tentativa para cumplir con los beneficiarios a fines de julio o inicio de agosto, según trascendió en la fecha.

La Ley N° 6720/2021, que otorga el subsidio, autoriza hasta seis pagos para el sector formal, equivalente al 50% del salario mínimo cada uno, y se estima que el último desembolso favorecerá a 3.686 personas que integran la lista de junio.

Hacienda ya abonó cuatro pagos para el sector formal, en dos tandas realizadas en abril y junio, respectivamente, de G. 2.190.000 cada uno.

La referida ley también dispone hasta dos pagos de G. 500.000 cada uno para trabajadores informales, que ya fueron abonados en su totalidad en abril y junio último.

Presupuesto disponible

El Tesoro Público dispone aún de un presupuesto de poco más de US$ 4 millones, teniendo en cuenta que de un total de US$ 9 millones inicialmente contemplado, se ejecutaron US$ 4,9 millones entre abril y junio para cumplir con los formales e informales.

Según los datos de la cartera, en el primer pago efectuado a finales del mes de abril se acreditó US$ 2,1 millones; y en el segundo, realizado en junio, representó US$ 2,8 millones.

En el sector formal el primer desembolso (dos pagos de una vez) benefició a 3.611 y a 3.499 comerciantes; mientras que el segundo (también dos pagos de una vez) fue para 3.686. Por su parte, en el sector informal, el primer pago del subsidio alcanzó a 16.451 y el segundo a 20.199 trabajadores.

Los informes provenientes de las ciudades de frontera con Argentina, indican que la situación económica sigue siendo crítica por las deudas contraídas y por la nula actividad comercial en diferentes zonas.

Hacienda también espera poder recuperar los subsidios que fueron cobrados indebidamente y para ello notificó la semana pasada a cerca de 290 personas, aunque no informó cuánto sería el monto que deberán devolver.