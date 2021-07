Colegio de Abogados pide garantizar acceso inmediato y gratuito a fallos judiciales

El presidente del CAP Abog. Manuel Riera argumentó que el problema de la Acordada N° 1533 no es la eliminación del triplicado de las resoluciones, sino la prohibición de autenticar las copias en secretaría de origen, además de la tasa exigida para el efecto.

Específicamente el pedido de reconsideración del CAP es referente al artículo 7° de la Acordada, que dispone el pago de una tasa judicial para obtener copias autenticadas de resoluciones y que los interesados deben recurrir a la Dirección de Estadísticas en la Capital o en la Sección de Estadísticas en las Circunscripciones Judiciales.

Sobre el punto el gremio asegura que no debe pagarse un tributo que no esté establecido en el artículo 44 de la Constitución Nacional. Añade que esta disposición “únicamente denota un afán recaudador no autorizado”, y a su vez riñe con la Ley 5282/14, que define al Poder Judicial como fuente pública con información pública producida en y ante el organismo.

La solicitud del CAP también es sobre el artículo 8° de la acordada, que establece que los jefes de secciones de Estadísticas deberán registrar su firma en la Secretaría General, a los efectos de que autentiquen las copias solicitadas con el original a la vista.

Este último artículo cuestionado por el Colegio de Abogados agrega que “para aquellas resoluciones digitalizadas que cuentan con código QR, las copias autenticadas deberán llevar el sello con la inscripción ES COPIA DE RESOLUCIÓN DIGITAL”.

Piden acceso a resoluciones vía web

El Colegio de Abogados resalta que ni todo el país ni todas las competencias ni instancias cuentan actualmente con un trámite 100% digital, en consecuencia, considera que el acceso físico, directo e inmediato a las resoluciones judiciales en las secretarías debe mantenerse, adecuada a una realidad todavía en transición.

Por último el gremio de profesional de derecho remarca, en el pedido de reconsideración, que bien podría la Corte Suprema iniciar un trámite masivo de escaneo y digitalización de resoluciones, tanto de su archivo como de sus estadísticas, para que desde el portal web su acceso sea útil y 100% digital a cualquier ciudadano del país, así como a cualquier investigador, local y extranjero, en actividades académicas de interés, sin costo alguno.