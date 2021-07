Intereses de deuda pública crecieron 22,1% en el primer semestre

Los datos fueron expuestos por el director de Política Macrofiscal, Rolando Sapriza, durante una conferencia de prensa virtual que se desarrolló desde la sede de la Subsecretaría de Estado de Economía.

El informe menciona que al semestre el déficit representó US$ 285,7 millones, equivalente al 0,7% del PIB, pero el anualizado se ubicó en el tope del 4% del PIB contemplado en la ley de Presupuesto General de la Nación (PGN), éste último es un indicador de como irá cerrando el ejercicio en diciembre.

Las finanzas también registran en el semestre un resultado operativo US$ 132 millones, equivalente a 0,3% del PIB (ingresos menos gastos sin incluir la inversión).

El saldo rojo se da por las inversiones públicas que se vienen realizando y que se financia con deudas, a junio se destinó US$ 417,8 millones a lo que denominan “inversión estratégica”, lo que implica una reducción acumulada del 17,1% con relación al año pasado.

Este año se reduce la inversión para ir acomodando el déficit fiscal al plan de convergencia establecido en el proyecto de ley que está a consideración del Congreso, que prevé 4% de déficit para este año, baja a 2,8% el próximo año, al siguiente a 2,1% y, finalmente, en 2024 al tope de 1,5% de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Deuda pública total

Con respecto a los intereses abonados por la deuda pública, el informe señala que aumentó 22,1% con respecto al año pasado.

Esto obedece al nivel de endeudamiento que viene acumulando la administración central, principalmente lo que se dio el año pasado en el marco de la ley de emergencia sanitaria para hacer frente a la pandemia por covid-19.

A mayo la deuda pública total asciende a US$ 12.994,3 millones, que representa el 34% del PIB. De este monto total, US$ 11.508,3 millones corresponde a la Administración Central y US$ 1.486 millones a las entidades descentralizadas.