Reformas en sistemas de jubilaciones requieren de fuerte respaldo político, según S&P

Vimberg dijo en entrevista a ABC que como calificadores no pueden dar recomendaciones de políticas por el hecho de que “no pueden ser juez y parte a la vez” pero si comentó que en término de reformas estructurales tan necesarias como el sistema de pensiones, que actualmente está en la mira, la incertidumbre política alta y un capital más erosionado, pesan para que este tipo de proyectos no salgan muy favorables, a la falta un buen consenso político y social.

“Son reformas importantes y necesarias que requieren de un capital político alto y consideramos que podrían realizarse más para el mediano plazo”, expresó el economista y director asociado de la calificador norteamericana Standard & Poor´s.

Cabe señalar, que en el año 2018 en el inicio del periodo de Mario Abdo Benítez había fracasado un intento legislativo de crear una Ley de Supervisión de Pensiones, que buscaba establecer parámetros y más control sobre las Cajas de Jubilaciones, pero no hubo el consenso político y social suficiente y plan se archivó.

Volver al límite fiscal

Vimberg sostuvo que ven importante que Paraguay avance en las reformas que tienen que ver con la parte institucional y fiscal, como la actualizar la Ley de Responsabilidad fiscal, para regresar a los niveles de déficit , ya que actualmente se sale del objetivo, y poner un techo a la deuda.

Cabe señalar que son dos años consecutivos 2019 (-2,8%) y 2020 (-6,1%) que cerramos con déficit fuera del límite del 1,5% del PIB establecido en la LRF y para este año se prevé nuevamente que cierre en niveles del -4%.

Por otra parte, Vimberg añadió que también están las reformas que tienen que ver con modernización del Estado y la simplificación de la estructura de gobierno. “Creo que esas reformas si podrían llegar con más posibilidad de darse en el corto plazo y tendrá un impacto importante en término de eficiencia y transparencia” , afirmó.

Motores de crecimiento y reactivación

En otro momento, el economista se refirió a las perspectivas sobre la economía local, añadiendo que en el corto plazo lo que se estará recogiendo es el efecto de una recuperación tras dos años de retroceso y crecimiento cero

Añadió que la principal fuente de recuperación en el contexto actual sería el consumo privado, y potencialmente también en la pos pandemia sería uno de los principales motores, junto con la inversión. Detalló que si Paraguay aumenta la inversión se logrará un crecimiento algo más elevado que el promedio regional.

Para este año, la expectativa de S&P es que la economía paraguaya crezca en 3,5% y 4%, algo similar para el próximo año. Sin embargo, el profesional acotó que el manejo sanitario para hacer frente a la pandemia se constituye en uno de los principales riesgos para nuestra economía.

Vimberg añadió que para el mediano plazo, Paraguay enfrenta los desafíos de crecimiento económico, partiendo desde el sector primario para que puedan lograr eslabonamientos dentro de la economía y también para asociar a cadenas de valores globales que a futuro permitan diversificar en industrias y servicios.

Potencial enérgico y su impacto en la economía

Otro gran desafío según el economista, se da en términos energéticos. “Creo que un potencial importante que tiene el país en el futuro cercano es la revisión del Anexo C del tratado de Itaipú, que se podría hacer a partir del 2023 cuando la deuda haya sido completamente repagada”

Señaló que si bien se está trabajando acerca de potenciales escenarios en los que se podrían derivar esta potencial revisión, aún no hay mucha claridad sobre cuál va ser el resultado final de la renegociación.

“Considero que en términos energéticos esta revisión podría ser importante para el proceso de desarrollo del Paraguay y creo que se puede dar por diversas vías. Por ejemplo, como de una reducción del precio de la energía para Paraguay, como para empresas en Brasil que están cerca de la frontera y eso podría tener efecto positivo para el país; o través de diversos mecanismos como mayor entrega de royalties, mayor compensación por la energía cedida a Brasil, lo cual podría generar mayores recursos fiscales y se podría traducir en un mayor gasto e inversión en infraestructura de gasto de inversión física

Impacto social pospademia

En término del impacto social de la pandemia, Vimberg sostiene que la recuperación será de más largo tiempo, ya que todavía nos encontramos en medio de esta crisis y la pandemia no es algo que no se ha resuelto. “En término de crecimiento económico regresar a los niveles de ingresos es algo más sencillo (en la macroeconomía), sobre todo para aquellos países con contracción económica no tan significativa (como el caso de Paraguay)”, expresó.

No obstante, señala que en términos sociales, aún hay una gran incógnita, y no solo en Paraguay sino para todos los países, donde el impacto en términos sociales y políticos derivado de la pandemia serán muy altos.

“Considero que el paquete de apoyo fiscal del Gobierno en el 2020, ha permitido reducir un poco el efecto en pobreza extrema pero fueron medidas de emergencia para un momento donde había que recomponer ingresos y dar apoyo a los sectores más necesitados”, reconoció

Pero pensando más en el mediano plazo, el economista indicó que pueden darse fenómenos sociales importantes, lo que implicará en promedio de 4 y 5 años atender esos desafíos y que puede tener impacto en las finanzas públicas.

Calificación estable

El economista destacó finalmente que Paraguay logró mantener la calificación “BB estable” y no hubo variación en su nota en los dos últimos años, a diferencia de otros países que si retrocedieron. Esta situación se dio fundamentalmente porque Paraguay entró en esta crisis en una posición financiera mucho más favorable que otras naciones de la región, con fundamentos macro económico y fiscal más ordenados, con bajo endeudamiento.

En adelante podría darse un retroceso en la calificación si los factores macro financiero o fiscal se deterioran más, o ante un déficit fiscal y servicios de deudas más altos, indicó.

Si bien Paraguay logró mantener su calificación aún se encuentra a dos escalones del ansiado “grado de inversión” y su avance depende de la mejora de algunos factores no solo en los temas fiscales y macroeconómicos, sino en la necesidad de mejorar la previsibilidad del sistema, avanzar en temas de transparencia y erradicar la corrupción, así como la incertidumbre política que puede ser una amenaza a la estabilidad.