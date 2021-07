Maká: Polémica por uso de imagen de pueblo indígena para fines lucrativos

La reciente apertura y presentación de un establecimiento gastronómico en las instalaciones de una torre ubicada sobre la avenida Aviadores del Chaco está dando de qué hablar, sobre todo en las redes sociales. Y no precisamente por el menú que proponen, sino por la marca y el tipo de ambientación, que hace alusión al pueblo indígena Maká.

La comunidad maká es originaria del Chaco Boreal y gran parte de sus integrantes está actualmente asentada en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Se caracteriza justamente por tener su propia asociación con personería jurídica. Esta nucleación está recibiendo asesoramiento para iniciar acciones, posiblemente legales, contra los dueños del restaurante.

“El Pueblo Maká no autoriza que este restaurante lleve el nombre de Maká. Al dueño no le conocemos, es decir, no hizo la consulta previa al Pueblo Maká para el consentimiento. Es muy grave lo que nos hicieron otra vez, de tantos atropellos a nuestros legítimos derechos (sic)”, afirma el líder de la comunidad Maká, Mateo Martínez, en su red social.

Consultado, Martínez comentó que no es el primer caso que confronta la comunidad por el uso de imágenes o el nombre del pueblo para fines lucrativos. Dijo que hasta el momento no se comunicó con ellos ningún representante del restaurante.

Lea más: Pretenden prohibir que artesanas de Itá elaboren los tatakua portátiles

“Nos sorprendió esto. Nos enteramos el sábado. Inmediatamente comunicamos a nuestro abogado. Y por supuesto que no (está permitido). No pueden usar nomás sin al menos consultar al pueblo. Debe haber un consenso de los miembros, no es una decisión solamente mía. El abogado ya está trabajando en el tema”, puntualizó el líder. Al ser consultado sobre qué acción legal es la que están tomando, dijo que todo está en manos de su abogado, Gustavo Colmán. Este último, quedó en dar detalles del proceso este jueves.

¿Apropiación cultural?

Muchos internautas que viralizaron este caso en particular solicitan que el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) y otras instituciones de protección intervengan y propongan a las empresas que explotan ciertas marcas alusivas a pueblos indígenas que contribuyan al menos con un porcentaje de sus utilidades a las comunidades originarias. Consideran el hecho como una “apropiación cultural” para fines de lucro.

El presidente del Indi, Édgar Olmedo, sostuvo que hasta donde sabe, impedimento para el uso de la marca Maká no existe hasta el momento, a no ser que el Pueblo haya registrado su nombre en las instancias correspondientes. Citó como ejemplo que en el país varios productos o establecimientos llevan el nombre de Tupí, Guaraní, Guayakí, entre otros nombres que se encuentran formalmente registrados para la categoría solicitada en la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi).

No obstante, Olmedo recordó que la comunidad Maká, al tener su propia personería puede accionar legalmente en caso que se hayan utilizado imágenes de sus miembros sin consentimiento. Dio a tender que se estaría violando el Artículo 144 del Código Penal, de lesión del derecho a la comunicación y a la imagen. Añadió que acompañará al pueblo afectado en caso que reclame también a la institución. Precisó además que no hay prohibición para el uso de piezas de artesanía del pueblo Maká dentro del establecimiento.

Qué dice la Dinapi

En Dinapi informaron que hasta el momento ninguna persona solicitó el registro de la marca Maká para la categoría de alimentos. En caso que lo haga, deberá ser analizado el pedido para ver si corresponde su otorgamiento. Precisaron que al menos en la ley 1294, el artículo 2 no trata sobre el tema abordado actualmente por el Pueblo Indígena Maká. (Para ver la normativa ingresar al siguiente enlace https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/862/de-marcas). Sí comentaron que varias personas ya llamaron a preguntar sobre el caso que circula en las redes sociales.

Intentamos tener la versión del representante del restaurante Maká, Víctor Delgado, pero en los números facilitados hasta el momento (uno de ellos con terminación 733) no respondieron. Estamos abiertos a recibir su versión cuando la empresa lo considere.